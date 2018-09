Enfrentado al gobierno nacional y acorralado por varias investigaciones judiciales, el líder de los camioneros participó de un Congreso de Trabajadores Municipales en Avellaneda. Allí calificó de "lamentable" la actitud de los funcionarios de Cambiemos ante la gente "que pasa hambre".

Confirmó que avanza el armado de un nuevo frente sindical junto a gremios como el de Municipales, Maestros, SMATA y Curtidores. "Tenemos la convicción de poder sacar adelante al país para que la gente no sufra más, eso es lo que nos une", sostuvo el secretario general de Camioneros.

Al ser consultado sobre su enfrentamiento con el Gobierno, Moyano advirtió que "no es fácil amedrentarme, no es fácil doblegarme. Por el respaldo que tengo, no sólo de los camioneros sino de otros sectores, va a ser muy difícil vencerme".

En diálogo con el sitio Sonido Gremial, también vaticinó que "tarde o temprano un trabajador va a llegar a la presidencia de la Nación. No sé si será en 2019, pero va a pasar".