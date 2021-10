Según un recuento de privado de la agencia Reuters y , las muertes relacionadas con el virus covid-19 superaron el viernes los millones en todo el mundo, y las personas no vacunadas están especialmente expuestas a la virulenta cepa Delta.

Estas cifras siempre están más adelantadas que las que el recuento oficial de la organización Mundial de la Salud que ha reportado hasta ahora 4,8 millones de fallecidos por coronavirus y recién llegará a los 5 millones cerca de fin de mes.

La propia OMS estima incluso que si se tiene en cuenta la sobremortalidad vinculada al covid-19, directa e indirecta, el balance de la pandemia podría ser dos a tres veces más elevado que el registrado oficialmente.

El país del mundo con mayor cifra de fallecidos sigue siendo los Estados Unidos que ayer superó las 700.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins, una cifra que equivale aproximadamente a la población de la ciudad de Washington y un poco menos que toda la población de San Juan.

En términos absolutos, EEUU es el país del mundo con mayor número de víctimas de esta pandemia, por delante de Brasil, con más de 596.000 fallecidos, India, con más de 448.000 muertos y México, con 277.000 muertos.

Este escenario que todavía complica a EEUU pese al alto nivel de vacunación tiene explicación en el avance la variante delta.

Esta cepa detectada por primera vez en la India ha puesto de manifiesto las grandes disparidades en las tasas de vacunación de las naciones ricas y las pobres, así como las consecuencias de las dudas sobre las vacunas en algunos países occidentales.

Más de la mitad de las muertes registradas en todo el mundo en un promedio de siete días se produjeron en EEUU, Rusia, Brasil, México e India.

Los casos y las hospitalizaciones en EEUU han tendido a disminuir, pero las autoridades sanitarias se preparan para un posible resurgimiento a medida que el clima más frío obligue a realizar más actividades en el interior.

Mientras que la cifra de muertes por covid-19 tardó poco más de un año en alcanzar los 2,5 millones, los siguientes 2,5 millones se registraron en poco menos de ocho meses, según un análisis de Reuters.

En la última semana se registraron una media de 8.000 muertes diarias en todo el mundo, es decir, unas cinco muertes cada minuto. Sin embargo, la tasa de mortalidad mundial ha disminuido en las últimas semanas.

En los últimos días se ha prestado mayor atención a la distribución de vacunas en los países más pobres, donde muchas personas aún no han recibido la primera dosis. Más de la mitad del mundo aún no ha recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19, según Our World in Data.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado la semana pasada que su programa Covax distribuirá, por primera vez, vacunas sólo a los países con los niveles más bajos de cobertura. Codirigido por la OMS, Covax ha distribuido desde enero las dosis de forma proporcional entre sus más de 140 estados beneficiarios según el tamaño de la población.

Como región, América del Sur es la que tiene el mayor número de víctimas mortales del mundo, con un 21% de todas las muertes registradas, seguida de América del Norte y Europa del Este, que aportan más del 14% de todas las víctimas mortales cada una, según el análisis de Reuters.

Sin embargo, India, uno de los primeros países asolados por la variante delta, ha pasado de un promedio de 4.000 muertes diarias a menos de 300 a medida que se desarrolla su campaña de vacunación.

La variante delta es "por mucho" la variante más transmisible del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, dijo Maria Van Kerkhove, jefa técnica sobre covid-19 de la OMS y ya es la variante preponderante en más de 185 países.

La cepa Delta en la Argentina

En Argentina, la frecuencia de detección de la variante Delta alcanzó el 9,7% (en el GBA) y el 13,5% (en CABA) en las últimas semanas epidemiológicas analizadas (principios de septiembre). "Hasta el momento la circulación comunitaria de la variante delta está restringida al AMBA y la provincia de Córdoba, aunque sabemos que, a la larga termina, extendiéndose por todo el territorio y se convierte en dominante como está sucediendo en otros países de la región", explicó a Télam el virólogo Humberto Debat, integrante de Proyecto PAIS.



Sólo 14 muertes

Otras 14 personas murieron y 886 fueron reportadas con coronavirus ayer en la Argentina, con lo que suman 115.239 los fallecidos registrados a nivel nacional y 5.259.352 los contagiados desde el inicio de la pandemia. El reporte consignó que fallecieron 8 hombres y 6 mujeres.