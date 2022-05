El Banco de la Nación Argentina acreditará el bono de refuerzo de ingresos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a través de la billetera BNA+, anunció ayer la entidad financiera.

En un comunicado, el BNA informó que abonará el bono de refuerzo de ingresos (18 mil pesos en dos cuotas) a través de la billetera digital BNA+, 'por lo que no resulta necesaria la concurrencia a una sucursal bancaria para percibir el beneficio social'.

También destacó que 'todas las operaciones y gestiones para el cobro de este refuerzo se realizan, de forma práctica y segura, desde la App BNA+'. Al respecto, explicó que 'como primer paso es necesario descargar la aplicación en el celular desde Google Play o App Store, con sólo escribir en el buscador el nombre BNA+'.

Luego se lleva a cabo el proceso de instalación y validación de identidad, en unos pocos pasos, para posteriormente iniciar el proceso de cobro del bono, precisó el Banco Nación.

También recordó que 'se puede operar por BNA+ sin necesidad de contar con una tarjeta física y que se puede retirar dinero en efectivo, sin la tarjeta de débito'. Sin embargo, 'quienes posean tarjeta de débito, podrán realizar la extracción de efectivo desde un cajero automático', agregó.

Además, remarcó que 'no hace falta retirar todo el dinero depositado y que al realizar tus compras, el monto se irá descontando del saldo de tu cuenta. El dinero va a quedar disponible en tu cuenta hasta que lo uses, no se devuelve'. Desde ayer comenzó a pagarse la primera cuota del refuerzo que alcanzará a 2,6 millones de beneficiarios sociales. En abril y mayo el BNA sumó un millón de usuarios.