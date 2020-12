En medio de las tensiones internas en el Gobierno por los traspiés con la vacuna rusa que Argentina acordó comprarle a Moscú, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, volvió a marcarle la cancha ayer a los integrantes del Gabinete nacional cuando los mandó a "buscar otro laburo si tienen miedo de ser ministros".

Cristina compartió un acto junto al presidente Alberto Fernández para acompañar al gobernador Axel Kicillof, en el balance de su primer año de gestión y reveló sus prioridades para 2021.

El acto se hizo en el Estadio Único de La Plata, que pasará a llamarse Diego Armando Maradona.

Acompañada en el escenario por su hijo, Máximo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Cristina hizo énfasis en el primer año de gestión del Frente de Todos.

CFK fue la penúltima oradora, y en el cierre de su discurso levantó el tono y volvió a hacer una crítica tácita a la administración de Alberto Fernández: "Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo".

El Presidente cerró el acto y resaltó que "estar separados es un error. Estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Me acuerdo muy bien del 10 de diciembre en el que tuvimos que asumir". "Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: "Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina". Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste", ponderó Alberto.