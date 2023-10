La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró hoy que su competidor por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tiene "inestabilidad emocional" y consideró que esa condición del postulante genera "incertidumbre entre los argentinos".



En un extenso posteo por la red X (antes Twitter), Bullrich indicó que "los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza frente al futuro".



"Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo, pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí", expresó la aspirante de JxC a la jefatura del Estado.



Bullrich aseguró sentirse preocupada porque "con esa misma inestabilidad emocional que tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros", Milei "haya diseñado sus programas y propuestas".



"De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos, o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública", manifestó la exministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.



En ese sentido, analizó que "de esa inestabilidad" que a su criterio tiene Milei "surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores".



"Está claro que, con más inestabilidad e incertidumbre, los argentinos no salimos adelante", enfatizó la candidata de Juntos por el Cambio.



Como conclusión, Bullrich sostuvo que "cada vez es más clara la discusión" que se deba dar "por el futuro de nuestra Patria", y sobre "quién y cómo ordena el caos en el que estamos".



La candidata opositora completó su posteo con un video con un fragmento de un reportaje a Javier Milei, donde el candidato de ultraderecha asegura, entre otros conceptos, que Bullrich era "una montonera tira bombas, ha puesto bombas en jardines de infantes, era parte de una organización terrorista".



Al respecto, Bullrich siempre reconoció haber pertenecido a la Juventud Peronista, pero negó su participación en Montoneros.



Tras el debate del domingo en Santiago del Estero, Bullrich retoma esta tarde su campaña: hará una recorrida de campaña por los partidos de Tigre y San Isidro, en el norte del conurbano bonaerense, acompañada por su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti.



La “Patoneta”, como fue bautizado el motorhome en el que se desplaza la candidata opositora, tendrá su primera parada esta tarde a las 16.15 en el Paseo de la Madre de Tigre, en Hipólito Yrigoyen y Guido, en la localidad de Pacheco, donde Grindetti y Bullrich compartirán actividad con Segundo Cernadas, candidato de Juntos por el Cambio a intendente de ese partido.



La recorrida continuará por San Isidro, donde los candidatos se reunirán con el postulante a la intendencia local, Ramón Lanús, a partir de las 18 en la Estación Villa Adelina, en Comandante Luis Piedrabuena y Acceso El Indio.