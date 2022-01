El presidente Alberto Fernández lanzó ayer desde la localidad bonaerense de Morón un operativo de vacunación para docentes y alumnos rumbo al inicio del ciclo lectivo 2022 y dijo que quiere que "cuando comencemos los 190 días de clases pensemos en enseñar y aprender y no en el riesgo de contagiarnos".

"La prioridad es que este año haya escolaridad y presencialidad para todas y todos los jóvenes argentinos", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández estuvo acompañado en el polideportivo Diego Armando Maradona de Morón por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Educación, Jaime Perczyk; la Secretaria de Acceso a la Salud del ministerio de Salud, Sandra Tirado, y el intendente local, Lucas Ghi.

"Para que todos podamos volver a la presencialidad plena es necesario que todos estén vacunados", remarcó el Presidente y pidió "a los chicos y chicas que por favor se vacunen".

"Vacunarse es una acto de responsabilidad individual y también un acto solidario de cuidar al otro", remarcó. También reflexionó sobre la situación explosiva por el covid-19. "Padecimos una pandemia muy trágica que se llevó la vida" de miles de argentinos, remarcó el mandatario.

En otro tramo de su discurso, el Presidente se refirió a los alumnos que habían abandonado el colegio durante la pandemia y dijo que desde el Estado "vamos a ir a buscarlos, tendiéndoles la mano y pidiéndoles que piensen en el futuro y que necesitamos que vuelvan al colegio".

En este sentido, remarcó las becas Progresar, que implican ayudas económicas para que jóvenes de los últimos años del ciclo secundario puedan terminar los estudios.

"No creemos que en la pandemia los chicos que dejaron el colegio están deambulando por las calles de un barrio popular o fueron reclutados como soldados para el narcotráfico. Creemos que son chicos que están esperando una mano que los auxilie y los haga retomar el rumbo de la educación", indicó Alberto Fernández.

En otro orden, el presidente también se refirió a las negociaciones en curso con el FMI para el pago de la deuda que tiene Argentina con el organismo de crédito al decir que Argentina tiene "derecho a crecer como nosotros queremos crecer".

En este sentido subrayó que "cuando los ajustes llegaron nuestro pueblo padeció" y pidió recordar "lo que fue el 2001 y el ajuste más cercano, que hizo desaparecer los ministerios de Trabajo, Salud y Ciencia y Tecnología", en alusión a la reducción a secretarías de varios ministerios en 2018.

Afirmó que "por más que a algunos les disguste" Argentina tiene en cuenta en las conversaciones con el FMI su "derecho a crecer como nosotros queremos crecer".

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que "los chicos tienen que tener un lugar en la escuela, los que no estaban antes y los que se nos fueron en la pandemia".

"Argentina los ha buscado y hay 450 mil chicos con escuela de verano, recuperamos una gran cantidad de chicos y nos faltan algunos otros", indicó. Asimismo, remarcó que la beca Progresar lleva ya más de 400 mil inscriptos. Perczyk agregó que Argentina avanzó en el plan para completar la dos dosis contra el coronavirus, que ya tienen el 46% de los alumnos entre 3 y 11 años y el 66% entre 12 y 17 años.

Según se informó oficialmente, mediante la campaña nacional "Nos vacunamos para ir a la escuela", implementada por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, niños y adolescentes podrán acceder a la vacunación obligatoria de calendario presentando el carnet de vacunación al mismo tiempo que la inoculación covid-19 para iniciar o completar el esquema.

Vizzotti pidió a la OMS que dé su aprobación a la Sputnik V

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió ayer, durante la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página" de la pandemia de coronavirus y recordó que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución" de vacunas y tratamientos. También puso de relieve que "después de mucho esfuerzo, Argentina tiene hoy el 74,5 por ciento de toda su población con el esquema completo, superando la meta fijada por la OMS.

En este contexto, poniendo a la Argentina como el ejemplo a seguir, Vizzotti le pidió a la OMS la aprobación de uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V, que aún no tiene validación internacional y que limita a los viajeros argentinos.

Vizzotti tuvo un encuentro cara a cara con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, con principal foco en la campaña de vacunación.

El objetivo de Vizzotti es, sobre todo, actualizar el estado de situación en relación al proceso de precalificación de las vacunas Sputnik V y Cansino. Para eso, la ministra transmitió la importancia que representaría esta luz verde para la Argentina y el resto de los países que se encuentran en una situación similar.

Hay varios millones de argentinos con dosis de Sputnik V (se aplicaron 19.135.664) y la falta de validación por parte de la OMS se convierte en un problema para aquellos que necesitan viajar al exterior. En la mayoría de los países de Europa y en EEUU aceptan como vacunas válidas sólo las aprobadas por la OMS.

281, la mayor cifra de fallecidos en 5 meses

El Gobierno reportó ayer 78.121 contagios de covid-19 en las últimas 24 horas y 281 fallecidos. Este parte registró la cifra más alta de víctimas fatales desde el 17 de agosto de 2021, cuando el país transitaba la segunda ola y contabilizó 300 muertos. La Argentina tiene 119.444 fallecidos desde que arrancó la pandemia. En tanto, los recuperados suman 6.987.978.

Según los datos de los últimos 7 días, la Argentina se mantiene séptima en la lista de países con mayor cantidad de contagios diarios. La información se desprende del sitio WorldOMeters, que realiza un relevamiento de la pandemia nivel mundial.

El dato de muertes deja al país en la décima segunda posición mundial con mayor cantidad de víctimas en un periodo de siete días. En este aspecto, la Argentina fue superada por EEUU, Rusia, India, Italia, entre otros. (La Nación)

3.000 camiones

Más de 3.000 camiones están varados del lado argentino en la frontera con Chile, en el Paso Cristo Redentor, por el cambio en los protocolos de ingreso al país trasandino por el covid que se puso en marcha el 14 de enero. Si bien ya intervino la Cancillería argentina, por ahora no se avizoran soluciones inmediatas.