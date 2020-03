El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a referentes de la oposición, ofrecieron este miércoles una conferencia de prensa en el marco de la pandemia del coronavirus que afecta al país.

Massa indicó que "cada 15 días, gobierno y oposición" se van a reunir y remarcó: "En esta pelea que tenemos que dar los argentinos no hay grieta".

Y destacó: "Entre todos estamos encontrando un camino de solución al problema que nos toca enfrentar".

"Sepan que nuestra recomendación, la de todos los dirigentes, es cumplir con el aislamiento. Aislarse es aportar la vida, cuidarse y cuidar a los demás", sostuvo el presidente de la Cámara baja.

"La decisión del gobierno es tomar todas las medidas que sean necesarias y que la autoridad sanitaria considere", añadió.

Por su parte, el titular del interbloque Cambiemos de Diputados, el radical Mario Negri, destacó que el Gobierno tiene "todo el respaldo" de la oposición para tomar las medidas para enfrentar el virus.

"No queremos elegir ninguna vía que pueda ser un obstáculo", enfatizó Negri y afirmó: " Coronavirus no es política. Estamos absolutamente comprometidos y no hay ninguna especulación. El presidente es el comandante de esta batalla".

El presidente del interbloque Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff, resaltó que el contexto implica "actuar con mucha madurez" y adelantó que presentarán propuestas para que implemente el Poder Ejecutivo.

"Queremos transmitir desde la política argentina que vamos a actuar con mucha responsabilidad. No hay márgen para la especulación", dijo Naidenoff.

El titular del Interbloque Federal, Bali Bucca, pidió "extender la cuarentena" a todo el territorio nacional: "Aislarse es salvarse y es la única vacuna que tenemos contra la propagación del virus".