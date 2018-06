Expectativa. Luego de varios días de variaciones, el dólar ayer siguió generando expectativa en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso ayer un incremento de siete puntos porcentuales en la tasa de interés de las Lebacs de corto plazo, que pasó del 40 al 47 por ciento, en una jornada en la que concretó la renovación de alrededor del 60 por ciento del total de vencimientos estimado en un monto de 514.779 millones de pesos.



La tasa (en este caso para la colocación a 27 días) convalidada por el organismo monetario fue casi tres puntos porcentuales mayor que el 44,5 por ciento registrado durante la rueda de ayer en el mercado secundario para un plazo similar. Respecto a los otros plazos, las tasas de corte se ubicaron en 42,9 por ciento, 43, 43 y 41,99 para los plazos de, 55, 90, 118 y 153 días, respectivamente.



En el Central esperaban que en la licitación de ayer se renovara alrededor del 50 por ciento del monto total de vencimiento, un porcentaje que finalmente resultó mayor. En la entidad monetaria estaban al tanto de que un alto porcentaje de tenedores no iba a renovar debido a que una parte importante participó en la subasta de dos bonos con vencimientos a un año y dos años de plazo en pesos y dólares que se concretó durante la víspera.



El BCRA renovó 308.473 millones de pesos de un vencimiento de 514.779 millones de pesos. El resultado de la licitación es considerado clave por el mercado financiero en momentos de turbulencias cambiarias que derivaron en una fuerte depreciación del peso en relación al dólar.



El dólar subió ayer cinco centavos en el segmento minorista hasta los 28,46 pesos mientras que en el segmento mayorista subió 18 centavos y quedó en 27,76 pesos. Al cierre de la operatoria, la licitación de divisas inaugurada el lunes por el BCRA fue declarada desierta. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación ayer.



En la primera operación de este tipo que lidera como nuevo presidente del BCRA, Luis Caputo, ministro de Finanzas hasta el jueves pasado, se adjudicaron Letras del Banco Central por 308.473 millones de pesos, lo que implica la renovación parcial del vencimiento, que era de 514.779 millones de pesos.



Tras varias semanas de inestabilidad en los mercados, el Ejecutivo argentino busca que los fondos de inversores que deciden no renovar Letras del Banco Central (ayer operó un vencimiento) vayan a instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno (como los colocados este lunes, con vencimientos 2019 y 2020) en vez de ir a la compra de dólares que alimente la devaluación del peso argentino.



Por otro lado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas comenzó ayer el proceso de recompra de títulos de deuda intransferibles que la administración de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner le entregó al BCRA, para hacerse de pesos, una operación que alcanzó un total de 65.000 millones de dólares.



El Ministerio informó que utilizará 67.552 millones de pesos que obtuvo durante la víspera a través de la colación de títulos a tasa fija "para la recompra de letras intransferibles en poder del BCRA".



"Con esta transacción se inicia un proceso de recompra de letras intransferibles que tiene como objetivo fortalecer la hoja de balance del Banco Central", señaló la cartera que dirige Nicolás Dujovne, a través de un comunicado de prensa.



Este proceso de recompra, por el que la deuda pasará del Banco Central al Tesoro Nacional, servirá además para que el BCRA cuente "con mejores herramientas para ejecutar la política monetaria y así lograr reducir la inflación", destacó el comunicado.



Esa deuda se generó mayormente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando el Tesoro le pidió "pesos" a la entidad, y a cambio le dio "letras intransferibles", es decir, que no podían ser renegociados, por unos 50.000 millones de dólares, para el pago de compromisos.



El Gobierno nacional se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a quitar los pasivos que pesan sobre el BCRA.



El gobierno de Mauricio Macri ya había comprado unos 15.000 millones de dólares en letras intransferibles al comienzo de la gestión, reduciéndolas a 50.000 millones de dólares, según cálculos que hizo el anterior presidente de la entidad monetaria, Federico Sturzenegger.



Ahora, y a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se comprometió a comprar otros 25.000 millones de dólares de letras intransferibles, en una operación que se irá haciendo de manera gradual. Télam y Efe



FMI, sin quórum



El kirchnerismo y la izquierda fracasaron ayer en su intento de realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados, al no reunir el quórum reglamentario, para exigirle al Gobierno que gire el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e interpelar además al ministro de Hacienda, Nicolás Dujvone.

PBI crece 3,6% en el primer trimestre

El Producto Bruto Interno (PBI) de Argentina logró en el primer trimestre del año un crecimiento



interanual del 3,6 por ciento, un desempeño positivo cuya continuidad se verá impactada por la inestabilidad financiera registrada en mayo y los ajustes fiscales en ciernes.



Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PBI registró entre enero y marzo pasado un alza del 1,1. El informe oficial indica que la evolución macroeconómica del



primer trimestre denotó un ascenso interanual del 6,4 por ciento en la oferta global como producto de un crecimiento del 3,6 por ciento del PBI y al aumento de 16,5 por ciento de las importaciones de bienes y servicios. En la demanda global, se registró una variación positiva interanual del 6,4 por ciento en las exportaciones y un incremento del 18,3 por ciento en la formación bruta de capital fijo. En tanto, el consumo público registró una bajada interanual del 1,4 por ciento, mientras que el consumo privado aumentó un 4,1 por ciento. Las cifras oficiales dejan ver que la economía ha sumado cinco trimestres consecutivos de alzas interanuales.