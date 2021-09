Luchó durante años contra las secuelas de la pérdida de movilidad de su mano derecha, y en medio de la cuarentena por la covid-19 en Argentina encontró en el arte un medio para ayudar a quienes más lo necesitan.

Se trata del artista argentino Lukas Nicolino, de 39 años, que retrata a famosos como Lionel Messi y al entrenador del Atlético de Madrid Diego "Cholo" Simeone, y recauda fondos con sus obras y dona el 100% a causas benéficas.

En el año 2000 tuvo un accidente en el que se cortó los tendones y nervios de su mano hábil, tras varios años de terapia entrenó la izquierda y en cuarentena empezó a pintar para "escapar del dolor y el aburrimiento".

Su primer encargo fue un retrato de la actriz argentina Romina Yankelevich (1974-2010) a pedido del hijo, Franco, como regalo para su abuela, la famosa productora de televisión Cris Morena.

"No le quería cobrar y él no quería que fuera gratis, así que le propuse donar los fondos", explicó Nicolino. En las redes sociales conoció el caso de Aaron, un niño que a los 4 años sobrevivió a un incendio donde perdió sus manos, a su madre y debido a las quemaduras su rostro quedó desfigurado.

"Cuando me enteré estuve cuatro días llorando sin parar, hasta que dije: Basta, así no logro nada, tengo que ponerme a pintar y juntar dinero para ayudarlo", recordó. Y agregó: "A raíz de esta situación vinieron una seguidilla de casos y no paré más".

Con la venta de otras obras pagó dos operaciones de vista que necesitaba otro chico para no quedar ciego e incluso construyó una casa para dos padres con discapacidad intelectual.

Lukas Nicolino digitaliza sus lienzos y los ofrece en mercados virtuales a coleccionistas. Luego de pintar a los famosos, los contacta, les propone firmar su trabajo y busca sumarlos a causas benéficas, aunque algunas veces sólo les pide que compartan sus cuadros en redes sociales para generar que más personas conozcan su labor.

Entre sus trabajos se destacan la obra del "Cholo", la cual consiguió que firmara para aumentar su valor. "El cuadro de Simeone lo tengo digitalizado y lo ofrezco a distintos coleccionistas. Se comercializa a través de redes, medios y plataformas de comunicación virtuales", indicó.

A Messi lo dibujó cuando el jugador sacó al mercado su propia colección de imágenes digitales exclusivas o tokens no fungibles (NFT por sus siglas en inglés) a mediados de agosto de este año.

"El cuadro de Messi lo hice como forma de bienvenida ante su llegada al mundo cripto, ya que lanzó sus NFT. No conseguí ponerme en contacto con él, pero mi idea es lograr que firme mi obra cuando venga a Argentina", relató.

También pintó a la cantante pop Tini Stoessel, y al representante de la cumbia joven, L-Gante, quienes se comprometieron a estampar sus nombres en las obras y difundir el trabajo del artista en sus redes sociales.

Actualmente trabaja en un cuadro de la cantautora argentina Nikki Nicole, con el que espera recaudar fondos para repartir entre cuatro comedores de la Provincia de Buenos Aires.

Nicolino es licenciado en relaciones públicas con un posgrado en mercado de capitales y en su tiempo libre asistía a un conservatorio de música donde tocaba la guitarra y el violín hasta que el accidente le vedó esa posibilidad.

Desde hace dos años volcó su vida al arte y a ayudar al prójimo. "Esto me da vida y a la gente a la que puedo ayudar también. Devolver lo que se me dio, una segunda oportunidad", expresó.

Lukas Nicolino ha sido invitado a un concurso de criptoarte, con bitcoins como premio, de la ONG Bitcoin Argentina y adelantó que si gana donará el dinero. "Plasmé la cara de Andy Warhol representando al arte, desmembrada en forma de pizza porque esa fue la primera operación con bitcoin", narró.

Efe



Embajador

Por su labor, la Fundación Dar es Dar, que se dedica a colaborar en la alimentación de bebés, lo nombró embajador. Las ganas de pintar del artista Lukas Nicolino son equivalentes a la necesidad de asistencia en Argentina, ya que más del 10% de la niñez está afectada por un retraso crónico del crecimiento.