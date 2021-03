En el marco de la vacunación contra el coronavirus, la semana pasada el intendente de la localidad bonaerense de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, acudió a aplicarse la Sputnik V con una foto del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la mano.

“Traje la foto porque estoy orgulloso de él”, había explicado el intendente el pasado 3 de marzo cuando recibió la vacuna fabricada en Rusia.

La noticia de su accionar llegó al propio presidente Putin, quien a través de sus redes sociales le respondió con una publicación en Facebook.

“El alcalde de la ciudad argentina, Roque Pérez, acudió por la vacunación contra el coronavirus con un retrato de Vladimir Putin. Juan Carlos Gasparini dijo que Argentina está agradecida con Putin por proporcionar la vacuna rusa y salvar vidas de argentinos. ¡Rusia siempre ayudará! ¡Sigan saludables!”, replica la publicación del mandatario ruso.

Al respecto de su vacunación, Gasparini había indicado: “No me podía vacunar por la enfermedad que tengo, hace mucho tiempo que tengo un problema en la médula y los médicos me habían aconsejado no vacunarme. Y hace unos días, la traumatóloga con el médico que me encontraron algo en la médula, me autorizaron a que me vacunaran”.

“Hace rato que quería rendirle homenaje a Putin por haberle salvado tantas vidas a la Argentina. Hoy todo el mundo quiere vacunarse con la vacuna rusa y esto lo dije yo hace 3 meses y pico, en un programa de radio, que nos íbamos a pelear por vacunarnos con la vacuna rusa. Entonces tuve la idea de hacer una foto de él e ir al vacunatorio y sacarme una foto con la chica y todo, en agradecimiento”, expresó el intendente de Roque Pérez, quien se encuentra de licencia médica y es reemplazado interinamente por José Luis Horna.