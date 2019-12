El presidente electo Alberto Fernández elogió ayer por la tarde al designado ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien, dijo, consulta "mucho en materia de deuda" y sobre el cual "deposito una enorme confianza" para "sacar al país de la postración".



"Recibido en La Plata, investigador y profesor en la Universidad de Columbia, está en la elite universitaria de Estados Unidos", describió. Fernández dijo que "lo he consultado mucho por los problemas argentinos en materia de deuda y es una alegría que Martín haya dejado Nueva York para hacerse cargo de la economía". "Deposito una enorme confianza en él. Es un joven muy preparado, ya lo van a ver; estamos trabajando hace varias semanas y pronto van a conocer su pensamiento y lo planificado para sacar al país de la postración", afirmó.



El joven académico Martín Guzmán (37 años) será el ministro de Economía de Argentina, que se había transformado en el mayor misterio sobre el Gabinete del nuevo Gobierno. La tarea del economista heterodoxo, un discípulo de 37 años del ganador del Premio Nobel Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia, no será sencilla: Argentina sufre una de las inflaciones más altas del planeta, una profunda recesión y una deuda que parece impagable sin renegociar.



Es probable que Fernández respalde un cambio brusco respecto del enfoque económico del presidente neoliberal saliente, Mauricio Macri, cuya austeridad fiscal -respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)- ayudó a reducir el déficit pero desembocó en un derrumbe de la economía que golpeó su popularidad.



"Mientras que su posición parece más moderada que la de otros en el equipo de Fernández, es improbable que el señor Guzmán adopte un enfoque cercano a los mercados. Ha sido crítico de las políticas de austeridad como solución a las crisis de deuda", señaló Capital Economics en un reporte.



El principal objeto de investigación de Guzmán es la reestructuración de la deuda, una de las razones que lo llevaron a ser elegido por el presidente entrante en un momento sumamente delicado para la economía de Argentina.



"Nadie quiere un default. Argentina necesita generar capacidad de repago. Si la economía argentina no sale de esta espiral recesiva no va a poder pagar la deuda más adelante", explicó Guzmán en una entrevista radial en octubre.



Un indicio de que la influencia de Guzmán ya actuó sobre Fernández es que en noviembre el mandatario electo ya había asegurado que no pedirá los 11.000 millones de dólares que restan del acuerdo "stand-by" que pactó el presidente saliente, Mauricio Macri, con el FMI.



Guzmán presentó en noviembre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una propuesta para no pagar la deuda de inversores privados por dos años, no pedir desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y negociar de buena fe con acreedores para recuperar la sustentabilidad de la deuda.



"Las cualidades técnicas para ser ministro las cumple", comentó a la agencia de noticias Reuters Luis Secco, un reconocido economista que además fue profesor universitario de Guzmán.



Reuters





En el Central



Como Presidente del Banco Central estará Miguel Pesce y como presidente de YPF, Guillermo Nielsen, confirmó ayer el presidente electo Alberto Fernández al responder las preguntas de los periodistas en Puerto Madero. Fernández no dijo quien comandará la Agencia Federal de Inteligencia.

Sorpresas en el lugar del anuncio

En el escenario que Alberto Fernández utilizó para presentar su flamante gabinete hubo sorpresas y personajes inesperados. Dirigentes cuyo futuro era una incógnita hasta ayer fueron incorporados al equipo.



En este grupo se encontraba Malena Galmarini, que al ingresar al salón despertó inquietud. La esposa de Sergio Massa será la nueva titular de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), un cargo relevante si se tiene en cuenta la cantidad de obras que se realizan en todo el país, principalmente en el Conurbano bonaerense.



Según trascendió, fue el propio Fernández el que la llamó para ofrecerle el cargo, luego de algunos tironeos con el massismo en medio de la confección del Gabinete.



El caso de Victoria Tolosa Paz, esposa de Enrique "Pepe" Albistur, excandidata a intendente por La Plata, también causó sorpresa. La dirigente estará al frente del Consejo Federal de las Políticas Sociales, un espacio que impulsa políticas sociales para el desarrollo social.



Los otros funcionarios confirmados fueron en la Secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, como Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y el Secretario de Asuntos Estratégicos será Gustavo Béliz. En el INADI designó a Victoria Donda, en la AFIP Mercedes Marcó del Pont, en el PAMI, Luana Volnovich, como Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.



Cecilia Todesca será vicejefa de Gabinete y Adriana Puiggrós, viceministra de Educación.

Prórroga presupuestaria

El presidente electo Alberto Fernández anunció que prorrogará el actual Presupuesto 2019 y que recién en marzo próximo en enviará un nuevo proyecto de ley que sea tratado por el Congreso nacional.



"Voy a prorrogar el actual presupuesto y cuando estemos en condiciones vamos a enviar otra ley al Congreso", sostuvo el próximo jefe de Estado. "No tenemos tiempo material para realizar" uno nuevo, dijo el mandatario en diálogo con el canal de noticias C5N.



"El presupuesto de (Mauricio) Macri no tiene ninguna lógica, habla de una economía en crecimiento y una inflación acotada, no tiene nada de serio", advirtió al rechazar la propuesta presentada en septiembre pasado por el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.



"No quiero tener un Presupuesto y a los 10 días tener que modificar partidas", agregó Fernández, que asume el 10 de diciembre.