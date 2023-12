El referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni atacó a un periodista durante el inicio de la marcha piquetera, en momentos en que llegaron a la estación de transbordo de Constitución para, desde allí, movilizarse hacia la Plaza de Mayo. “Te van a echar, gil”, le gritó el dirigente al cronista, luego de que lo interpelara sobre los motivos de la protesta. Además, quedó registrado cuando golpeó el micrófono de la señal de TN.

“Vamos a concentrarnos en Belgrano y Diagonal Sur y de ahí vamos a marchar por la calle, como se hace en todas las manifestaciones en todo el mundo. Patricia Bullrich: las movilizaciones de más de 5 mil personas lógicamente se hacen por la calle. Vamos a marchar a Plaza de Mayo y vamos a denunciar este ajuste que - no nos va a afectar a nosotros que vamos a estar en la plaza- los va a afectar a todos ustedes”, expresó Belliboni señalando a los periodistas que se acercaron a Constitución.

��️ Eduardo Belliboni: "Por supuesto que vamos a ir por la calle"

"La patria potestad en la Argentina la tienen los padres, no Patricia Bullrich"

"El único escudo que hay acá soy yo. Que me peguen primero a mi"



��️ Gabriel Solano: "Tengamos en cuenta que el presidente en la… pic.twitter.com/XOROXwsptP — C5N (@C5N) December 20, 2023

En ese momento, un periodista de TN le preguntó: “¿Usted cree que la gente no sabe lo que iba a hacer este Gobierno? Porque en las elecciones ganaron ampliamente”. “No tengo la menor idea, te digo lo que pienso yo. Dijeron que el ajuste lo va a pagar la casta y la casta está en el Gobierno y el ajuste en el pueblo”, respondió el líder del Polo Obrero.

“Milei dijo cinco veces que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. No me digas que votó el ajuste el pueblo, lo que votó la gente es el ajuste a la casta. Y la casta está en el Gobierno y el pueblo está cagado de hambre”, insistió Belliboni con un fuerte tono de voz elevado, enfrentando al mismo periodista. El cruce siguió con el cuestionamiento al aumento del boleto, que se efectuará el mes que viene con la quita de subsidios y el rol que tuvieron los movimientos sociales durante el gobierno de Alberto Fernández.

El cruce entre Belliboni y el movilero subió de tono hasta que el dirigente social le golpeó el micrófono. “Tomatelá, gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, gil. Gil de lechería”, remató.

“TE VAN A ECHAR BOBO” | Eduardo Belliboni agredió a un cronista de TN antes de la marcha piquetera pic.twitter.com/iGYlCaAzJF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 20, 2023

El Ministerio de Seguridad nacional activó a las 8 de la mañana de este miércoles un mega operativo con el despliegue de todas las fuerzas de seguridad federales: Policía (PFA), Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La intención, tal como lo manifestó la titular de la cartera, Patricia Bullrich, es hacer valer el protocolo antipiquete para garantizar la libre circulación de los ciudadanos: “Si bajan de la vereda, se activa”, anunció en las últimas horas.

