ARCA estrenó el "Recibo Asistido": cómo funciona la nueva forma de liquidar el trabajo doméstico

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una nueva herramienta digital diseñada para simplificar la liquidación salarial del personal de casas particulares. La función, denominada “Recibo Asistido” , calcula de manera automática determinados conceptos del sueldo y permite a los empleadores revisar o ajustar los montos antes de emitir el comprobante definitivo.

Los embargos de ARCA a empresas treparon un 52% e impactan de lleno en las Pymes

ARCA va por OnlyFans: notificaciones millonarias y preocupación entre las creadoras

La medida se formalizó a través de la Resolución General 5912/2026, publicada en el Boletín Oficial, la cual modifica las normativas previas sobre el pago de aportes, contribuciones y confección de recibos en el régimen de trabajo doméstico.

El objetivo central del organismo es agilizar el procedimiento y reunir en una sola plataforma los datos necesarios para la liquidación, manteniendo la responsabilidad del empleador de verificar la exactitud de los valores.

Para utilizar esta nueva modalidad, el empleador deberá seguir estos pasos:

Ingreso a la web: Entrar al sitio oficial de ARCA con Clave Fiscal (nivel de seguridad 2 o superior).

Selección del servicio: Acceder al módulo digital “Personal de Casas Particulares”.

Carga de datos: Seleccionar al trabajador e ingresar a la opción “Generar recibo de sueldo”. Allí se deberá indicar el período a liquidar, la modalidad de pago, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas.

Liquidación preliminar: El sistema arrojará un cálculo automático de los conceptos salariales. El empleador podrá aceptar esos valores o rechazarlos para ingresarlos manualmente.

Adicionales y descuentos: A través de un menú desplegable, se podrán agregar otros conceptos específicos (presentismo, antigüedad, deducciones, etc.).

Emisión: Una vez revisada y confirmada la información, el sistema generará el recibo de sueldo electrónico.

Qué cambios introduce la nueva herramienta de ARCA

La principal innovación del Recibo Asistido radica en la automatización de los cálculos base a partir de los datos registrados en el sistema.

Sin embargo, desde ARCA aclararon de forma enfática que la herramienta no exime al empleador de su obligación legal de controlar la liquidación. El usuario continúa siendo el responsable final de revisar que las cifras sean las correctas, realizar las modificaciones necesarias e incorporar todos los ítems correspondientes a la relación laboral.