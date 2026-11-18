Nápoles, Madrid, Milán, Barcelona. Hay estadios del otro lado del océano donde un apellido nuestro pesa más que el escudo. Estos son los cinco que hay que conocer y lo que nadie te cuenta antes de ir.

La lista podría ser más larga, y cualquiera que siga el fútbol europeo tiene su favorito. Hay canchas que se visitan por la arquitectura y otras por el ambiente. Pero unas pocas tienen algo que no se compra con una entrada: ahí un argentino le cambió la historia a un club. Esas son las que elegí. Los datos de capacidad y obras están chequeados a noviembre de 2026 y varios cambian rápido, así que mirá siempre la web oficial del club antes de viajar.

Maradona llegó al Napoli en 1984, a un club del sur que nunca había sido campeón de Italia y que miraba con bronca a la Juventus, al Milan y al Inter. Se fue en 1991 con dos Scudetti (1986-87 y 1989-90), una Copa Italia y la Copa UEFA de 1989. En Nápoles eso no se vivió como un título más. Se vivió como la revancha del sur pobre contra el norte rico, y todavía hoy se cuenta así.

El estadio se inauguró el 6 de diciembre de 1959 como Stadio del Sole y desde 1963 fue el San Paolo. El 4 de diciembre de 2020, a pocos días de la muerte de Diego, la ciudad lo rebautizó Stadio Diego Armando Maradona. Hoy entran unas 54.700 personas, bastante menos que las 90.736 que vieron un Napoli-Juventus en 1974, un récord que ya nadie va a romper. Y ojo, porque el estadio puede cambiar: se habló de una reforma grande, con la idea de llevarlo a unas 70.000 plazas, pero sin una fecha firme de obras.

Queda en Fuorigrotta, al oeste. Podés ir en la Línea 2 del subte hasta Campi Flegrei, a unos diez minutos a pie, o en el tren Cumana hasta la parada Mostra, que te deja a pocos minutos de la puerta.

Dos cosas prácticas. En la mayoría de los estadios europeos la entrada vale para un solo ingreso, así que si salís no volvés a entrar. Y no te vayas sin pasar por los Quartieri Spagnoli. Los murales del Diez están por todos lados, con velas, camisetas y fotos que la gente sigue renovando. Ahí entendés por qué Nápoles va primero en esta lista.

2. El Bernabéu, la casa donde un porteño se volvió leyenda

Mucha gente se olvida de que el Madrid de las primeras Copas de Europa giraba alrededor de un argentino. Alfredo Di Stéfano nació en Buenos Aires en 1926, llegó al club en 1953 y fue la figura del equipo que ganó las cinco primeras Copas de Europa seguidas, de 1956 a 1960. Sin él, el Madrid no tiene la mística que tiene.

El estadio lleva el nombre de Santiago Bernabéu, el presidente que lo fichó. Abrió el 14 de diciembre de 1947 y hoy está casi irreconocible: la remodelación empezó en 2019 y le dejó techo retráctil, una pantalla de 360 grados y un césped que se guarda bajo tierra para los recitales. La capacidad ronda los 81.000 a 83.000 asientos, según la fuente que mires. Es impresionante, sí. También perdió algo de aquel aire de cancha vieja, y no faltan los que lo extrañan.

Para nosotros tiene otro recuerdo grabado. El 22 de mayo de 2010, en ese césped, Diego Milito le hizo los dos goles al Bayern Múnich y el Inter de Javier Zanetti ganó la final de la Champions 2 a 0. Un argentino haciendo los goles y otro levantando la Orejona, en la casa del Real Madrid. La historia a veces tiene humor.

Llegar es fácil: queda sobre la Castellana, en Chamartín. Pero ojo con el metro. La estación Santiago Bernabéu de la Línea 10 está cerrada por obras desde el 28 de marzo de 2026 y el Consorcio de Transportes habla de reabrir a fin de año, con la estación nueva lista recién en 2027. Mientras tanto hay un bus gratuito de la EMT, el S10, que para en la zona y llega hasta Nuevos Ministerios, donde combinan varias líneas de Cercanías. Chequealo en la web del Consorcio antes de ir.

¿Entradas? Difíciles. Los socios tienen la primera ventana de compra y el público general se queda con lo que sobra, a pocos días del partido. Para no ir a ciegas, mirá esta guía de entradas del Real Madrid, con precios y orden de prioridad. Si no conseguís, el tour del estadio con el museo vale cada euro.

3. San Siro, la cancha que Zanetti capitaneó casi veinte años

Diecinueve temporadas y 858 partidos con el Inter. Zanetti llegó en 1995, se fue en 2014 y en el medio fue el capitán del triplete de 2010: liga, copa y Champions.

Por Milán pasaron muchos de los nuestros: Crespo, Cambiasso, Samuel, Milito, el Príncipe. Y Lautaro Martínez, que fue campeón de la Serie A con el Inter en 2024. Si hay un club europeo con acento argentino, es este.

San Siro (oficialmente Giuseppe Meazza) abrió en 1926 y lo comparten Inter y Milan, algo poco común entre grandes. Tiene lugar para casi 76.000 personas. Las once torres del tercer anillo y las vigas rojas del techo son de la reforma para el Mundial de 1990 y siguen siendo lo más lindo que tiene. En febrero de 2026 hasta fue el escenario de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Un consejo: no lo dejes para más adelante. Inter y Milan le compraron el estadio a la ciudad en noviembre de 2025, por 197 millones de euros, y quieren levantar uno nuevo en la misma zona. Según lo que presentaron en octubre de este año, la idea es estrenarlo en la temporada 2031/32 si salen las aprobaciones, y recién ahí se demolería buena parte del San Siro actual. Tenés unos años, pero el de las torres tiene los días contados.

La M5 del metro termina en San Siro Stadio, a cinco minutos caminando. Si la M5 viene llena, bajate en Lotto (M1) y caminá unos veinte minutos.

4. El Camp Nou, donde Messi se hizo Messi

Acá no hace falta mucha explicación. Messi debutó en la primera del Barcelona en 2004 y se fue en 2021. Ganó cuatro Champions y diez ligas, y metió 672 goles en 778 partidos oficiales. Ese número no lo va a alcanzar nadie, y no lo digo por exagerar.

El Camp Nou abrió en 1957 y hoy está en plena remodelación. Se juega con 62.652 asientos, autorizados en marzo de 2026, y la meta es llegar a unos 105.000, que lo devolvería al primer puesto entre los estadios más grandes de Europa. Hasta entonces la capacidad y los sectores abiertos cambian según la fase de las obras. Acá tenés la guía con el aforo actual del Camp Nou y cómo conseguir entrada, pero antes de comprar nada entrá a la web oficial del club.

Si el partido no sale, mirá en esa web qué visitas siguen abiertas mientras duren las obras. Yo no me perdería la foto con las vitrinas de esa época.

5. El Metropolitano, la obra del Cholo

Este no tiene una leyenda en blanco y negro. Tiene una historia que vimos en vivo.

Simeone agarró al Atlético de Madrid el 23 de diciembre de 2011. Era un club que vivía a la sombra del Madrid y que sufría por costumbre. Con él ganó la liga en 2014 y en 2021 y dos Europa League, y jugó dos finales de Champions: las perdió las dos, contra el Real Madrid. El club se lo paga en serio. Según los rankings publicados en 2026 es el entrenador mejor pago del mundo, aunque cada medio da una cifra distinta, entre 26 y 29,8 millones de euros brutos al año. En esta nota sobre cuánto cobra Simeone están las fuentes y por qué los números no coinciden.

El Metropolitano abrió en 2017, al este de Madrid. Por ese vestuario pasaron campeones del mundo de Qatar 2022 como De Paul, Nahuel Molina, Ángel Correa y Julián Álvarez, que llegó en 2024. Ver un partido ahí es lo más parecido a una cancha argentina que vas a encontrar en España. Se alienta todo el partido, se sufre cada pelota y el técnico grita más que la tribuna.

Bonus: estás en la misma ciudad que el Bernabéu. Un fin de semana, dos estadios, un solo hotel.

La yapa: Florencia y Batigol

No entró en el top cinco por poco, y me duele dejarlo afuera, así que va de regalo.

Gabriel Batistuta llegó a la Fiorentina en 1991 y se quedó hasta 2000. Lo que lo convirtió en ídolo no fueron solo los goles, que fueron muchísimos. Fue que en 1993 el equipo se fue a la Serie B y él no se movió. Jugó la B, volvieron a primera al año siguiente y en Florencia nunca se lo olvidaron. En 1996, con él como bandera, la Fiorentina ganó la Copa Italia. Ese mismo año los hinchas le hicieron una estatua de bronce. A un jugador en actividad.

El estadio es el Artemio Franchi, inaugurado en 1931 y diseñado por el ingeniero Pier Luigi Nervi. La torre de Maratona y las rampas en espiral son una joya de la arquitectura de esa época. Hoy está en obra desde 2024, con una reforma que se estira: las fechas de fin de obra que se manejan van de fines de 2026 a 2029. Así que la capacidad cambia según el momento de la temporada y conviene confirmar que el partido se juegue ahí.

Florencia, además, es una ciudad que se camina entera. Ir a ver a la Fiorentina un sábado y el domingo perderse por el centro histórico es de los mejores planes futboleros que se pueden armar en Italia. Y si tenés que elegir entre Florencia y Milán en un mismo viaje, hacé las dos: están a menos de dos horas en tren rápido.

Lo que nadie te avisa

Ir a la cancha en Europa es otro deporte. Algunas cosas que conviene saber antes de sacar el pasaje.

Las entradas se compran en la web oficial de cada club, y punto. Los socios tienen prioridad y en los partidos grandes muchas veces casi no queda para la venta general. Registrate con tiempo. Nada de revendedores de Instagram: aparte del riesgo de estafa, algunos clubes anulan las entradas compradas por fuera.

Los horarios se confirman tarde. Allá manda la televisión y muchas veces el día y la hora del partido se saben con pocas semanas de anticipación. Reservá vuelo y hotel con un día de margen de cada lado.

Olvidate del auto. Metro o tren, siempre. Estacionar cerca de estas canchas suele ser carísimo o directamente imposible.

Y llegá temprano. Los controles son lentos, cada estadio tiene sus reglas sobre bolsos y reingreso, y una hora antes del partido es lo mínimo.

Si tuviera que elegir

Nápoles. Ya lo dije arriba y no cambio de opinión. El Bernabéu es más lujoso, San Siro es más lindo y el Camp Nou tiene a Messi en cada rincón. Pero en ningún otro estadio de esta lista un argentino entra y siente que la ciudad entera lo estaba esperando.