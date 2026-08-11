Cuando de fútbol se trata, los argentinos lo dejan todo: 5 batacazos memorables de la Copa Argentina

¿Sabías que la Copa Argentina se ha consolidado como el certamen más apasionante e impredecible del fútbol nacional? Así es. Y esto se debe, en cierta medida, a que su formato a partido único en cancha neutral iguala las fuerzas y permite que clubes humildes del ascenso escriban páginas doradas al derribar a los gigantes de Primera. En un torneo donde la lógica suele fallar y los favoritos caen cuando menos se lo espera, analizar cada choque previo resulta fundamental. Para conocer los pronósticos de esta edición en vbet.com, podés hacer clic aquí y seguir al detalle las cuotas de cada cruce.

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Es por eso que, a continuación, repasaremos los triunfos más insólitos, emotivos y trascendentes que transformaron la historia de esta competición.

El 7 de marzo de 2019 se escribió quizás el capítulo más insólito del torneo. Real Pilar, un club fundado apenas dos años antes y que militaba en la Primera D (quinta categoría del fútbol argentino), se enfrentó en los 32avos de final a Vélez Sarsfield, dirigido por Gabriel Heinze y con un plantel repleto de figuras de Primera.

En el estadio de Templo del Fútbol en Templo o Temperley, los dirigidos por Tomás Arrotea plantearon un esquema ordenado e inexpugnable. A los 34 minutos del primer tiempo, Nahuel Ríos sacó un remate que se desvió e ingresó en el arco del "Fortín". Pese a la embestida velezana en el complemento, la defensa del "Monarca" resistió con heroísmo y firmó la victoria por 1-0.

Fue la primera vez en la historia del fútbol argentino en que un equipo de la última categoría eliminó a uno de la máxima división.

#2 Y la historia se repitió en 2023...

Cuatro años después de la gesta de Real Pilar, el modesto Centro Español demostró que los milagros podían repetirse. En febrero de 2023, el equipo del partido de Morón, que participaba en la Primera D, enfrentó a Tigre.

Aunque el "Matador" se puso en ventaja tempranamente, Centro Español jamás bajó los brazos y logró el empate 1-1 gracias a un tanto de Felipe Heredia. En la tanda de penales, el arquero Tabaré Benítez se convirtió en figura al detener dos lanzamientos, sellando el histórico 5-4 desde los doce pasos para desatar la locura de los hinchas de la "Sinfonía".

#3 ¿Cuál fue el trago amargo que se tomó River en el 2013?

Si hay una eliminación que marcó a fuego los primeros años de la era moderna de la Copa Argentina, fue la caída de River Plate ante Estudiantes de Buenos Aires en abril de 2013.

El equipo millonario, conducido por Ramón Díaz y con titulares habituales, chocó contra un motivado "Pincha de Caseros", que en ese momento disputaba la Primera B Metropolitana (tercera categoría).

Un gol madrugador de Pablo Ruiz le dio la ventaja al conjunto de Caseros. River buscó por todos los medios pero careció de ideas frente a la solidez defensiva del rival. El 1-0 definitivo significó una de las derrotas más dolorosas en la historia reciente del club de Núñez y catapultó a Estudiantes de Caseros a una inolvidable campaña donde alcanzó las semifinales del certamen.

#4 Dándolo todo (y más) por el ascenso

La lista de sorpresas continúa alimentándose en cada temporada:

Temperley vs. River (2024): con un gol de chilena sobre la hora de Fernando Martínez, el "Gasolero" igualó 1-1 en Mendoza y terminó eliminando a River por 5-4 en los penales.

Sarmiento de Resistencia vs. Racing (2018): el equipo chaqueño del Federal A venció 1-0 a la "Academia" con gol de Horacio Orzán, dejando afuera a un plantel repleto de figuras internacionales.

El Porvenir vs. Lanús (2024): el conjunto de Gerli, de la Primera C, superó 1-0 al "Granate" en los 32avos de final, demostrando que en el clásico del Sur no hay jerarquías fijas.

Unión de Villa Krause (2013): para el público de San Juan, permanece en el recuerdo el batacazo del "Azul" de Rawson, que militando en el Federal B dejó en el camino a San Martín de San Juan en una edición llena de mística regional.

#5 No todos los debuts son lo esperado: el caso de De Rossi

En agosto de 2019, Boca Juniors arribó al Estadio Ciudad de La Plata para enfrentar a Almagro (Primera Nacional) en los 16avos de final. La jornada prometía ser una fiesta xeneize, enmarcada en el esperado debut oficial del astro italiano Daniele De Rossi, quien incluso marcó de cabeza el gol de la apertura. Sin embargo, el "Tricolor" no se amedrentó. En el tramo final del partido, una falla en la zaga central de Boca le permitió a Juan Manuel Martínez señalar el 1-1 agónico.

En la definición por penales, el portero Christian Limousin detuvo los disparos de Alexis Mac Allister y Jan Hurtado, concretando una eliminación histórica para el conjunto de la Ribera.

Sin duda, estamos ante un torneo que siempre sorprende

Existen tres factores fundamentales que explican por qué la brecha futbolística se reduce en este torneo:

Partidos a eliminación directa: el margen de error es cero. A diferencia de un torneo largo, noventa minutos malos dejan afuera al candidato más poderoso.

Sedes neutrales y paridad física: la presión del público local se diluye y la preparación física del ascenso se ha profesionalizado drásticamente en la última década.

El hambre de gloria: para un futbolista de las categorías menores, jugar contra un club de Primera representa la oportunidad de su vida, generando un plus motivacional inalcanzable para la lógica de los presupuestos.

Con todo esto, se puede decir que la Copa Argentina reafirma año tras año su esencia: un escenario donde los sueños no entienden de categorías y donde la lógica es, afortunadamente, el rival más difícil de vencer.