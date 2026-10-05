Con un paquete sólido en protección para los ocupantes, una mecánica probada y una alta demanda en el mercado de usados, el Toyota Yaris ratifica su papel estratégico dentro del segmento B en la Argentina.

Cuánto cuesta el Toyota Yaris en octubre de 2026 en Argentina: precios y versiones

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El Toyota Yaris, uno de los pilares fundamentales de la marca japonesa en el mercado nacional tras consolidarse como la opción de entrada al portfolio 0km, transcurre el mes de octubre de 2026 con nuevas listas de precios oficiales. Con una gama simplificada que prioriza la eficiencia mecánica, el hatchback mantiene un alto nivel de aceptación entre los usuarios locales gracias a su reputación de confiabilidad y su completo equipamiento en seguridad.

Toyota Yaris: versiones, configuración mecánica y valores oficiales Toda la oferta del Yaris en su silueta hatchback comparte el reconocido motor naftero 1.5 litros de 4 cilindros y 107 caballos de fuerza, el cual se encuentra asociado en todas sus variantes a una caja automática del tipo CVT (continuamente variable).

De acuerdo con las listas publicadas por la red de concesionarios oficiales para este periodo, los precios sugeridos de venta se escalonan de la siguiente manera:

Toyota Yaris XS (CVT): Se posiciona como la puerta de acceso al modelo. Su valor de lista oficial se ubica en los $36.315.000 , siendo la alternativa elegida por quienes buscan acceder a la marca con costos de mantenimiento equilibrados.

Toyota Yaris XLS+ (CVT): Representa un escalón intermedio muy requerido, sumando refinamientos de confort y tecnología interior. Su cotización oficial llega a los $40.340.000 .

Toyota Yaris S (CVT): El tope de gama del hatchback compacto. Incorpora detalles estéticos deportivos y la máxima dotación de asistencias y elementos de serie, alcanzando un valor de $43.255.000. Factores a tener en cuenta en el mercado de 0km Al planificar la adquisición de un Toyota Yaris en los salones de venta oficiales durante octubre de 2026, es indispensable recordar que los montos detallados corresponden estrictamente a los precios sugeridos de lista de fábrica. Al momento de cerrar la operación comercial, suelen adicionarse otros conceptos ineludibles: