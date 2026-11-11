Desde "Argentina tiene dos Papas" hasta "Argentina, levántate y camina": las mejores frases de León XIV en su histórica visita

Sobre el país y su historia: “Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe”. Lo dijo durante su primer gran discurso ante autoridades y representantes de la sociedad civil.

Sobre las personas con discapacidad: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”. Fue uno de los mensajes centrales durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

Durante su primera misa multitudinaria en Palermo: “Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien”. La frase apareció cuando cuestionó la idea de relacionarse con Dios desde la lógica de “dar para tener”.

Sobre la economía y el trabajo: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. León XIV lo planteó durante su encuentro con trabajadores, empresarios, sindicatos y movimientos sociales en la UCA.

A los jóvenes: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”. En la vigilia de Palermo habló del dinero, el éxito, la apariencia y la popularidad como algunos de los “ídolos” actuales.

También durante la vigilia: “¡Hay un lugar para ti en la Iglesia!”. El Pontífice dirigió especialmente ese mensaje a quienes se alejaron, fueron heridos o sienten que ya es demasiado tarde para volver.

En la misa de Córdoba: “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”. Allí reivindicó a los santos y beatos argentinos como ejemplos concretos de fe y compromiso.

Su cierre en Córdoba: “¡Vayan y sean santos!”. El pedido estuvo dirigido a vivir esa santidad en ámbitos cotidianos como la familia, la escuela, el campo, la ciudad y el trabajo.

A sacerdotes, religiosos y seminaristas: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”. Con esa frase recuperó uno de los mensajes más recordados de Bergoglio a los jóvenes argentinos.

En la cárcel de Devoto: “Una nueva vida es posible”. León XIV habló ante las personas privadas de su libertad sobre la posibilidad de recomenzar y reconstruirse después del error y el sufrimiento.

En su última misa, frente a la Basílica de Luján: “Argentina, levántate y camina”. Fue su llamado final a superar el desaliento y avanzar a partir de la reconciliación, la comunión y la solidaridad.

Sobre su experiencia en el país: “Me he sentido como en casa”. Lo dijo al agradecer el recibimiento que encontró en cada una de las ciudades y encuentros de su recorrido.

La frase inesperada de la despedida: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La referencia fue para Francisco y para el vínculo que León XIV dijo haber construido con Argentina durante su visita.