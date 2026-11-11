Desde "Argentina tiene dos Papas" hasta "Argentina, levántate y camina": las mejores frases de León XIV en su histórica visita

León XIV dejó la Argentina después de cuatro jornadas atravesadas por multitudes, encuentros y discursos en los que habló mucho más allá de cuestiones estrictamente religiosas. Desde su primera intervención ante autoridades hasta la despedida en Luján, el Papa dejó definiciones sobre el trabajo, la economía, los jóvenes, la política, las personas con discapacidad, quienes están privados de su libertad y el futuro del país.
Hubo frases preparadas dentro de homilías y discursos oficiales, pero también expresiones más espontáneas que terminaron marcando la visita. Algunas provocaron aplausos inmediatos, otras recuperaron palabras de Francisco y varias estuvieron dirigidas específicamente a los argentinos. La última llegó cuando su visita ya terminaba: aseguró que se había sentido como en casa y sostuvo que el país podía considerarlo un Papa “por adopción”.
Entre Buenos Aires, Claypole, Córdoba, Devoto y Luján, León XIV construyó buena parte de sus mensajes alrededor de algunas ideas que se repitieron: dignidad, encuentro, solidaridad, esperanza y reconciliación. Estas fueron algunas de las frases que mejor resumieron su paso por la Argentina.
Las mejores frases que dejó León XIV en Argentina
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Sobre el país y su historia: “Ninguna generación comienza la patria desde cero. La recibe”. Lo dijo durante su primer gran discurso ante autoridades y representantes de la sociedad civil.
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Sobre las personas con discapacidad: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”. Fue uno de los mensajes centrales durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.
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Durante su primera misa multitudinaria en Palermo: “Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien”. La frase apareció cuando cuestionó la idea de relacionarse con Dios desde la lógica de “dar para tener”.
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Sobre la economía y el trabajo: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. León XIV lo planteó durante su encuentro con trabajadores, empresarios, sindicatos y movimientos sociales en la UCA.
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A los jóvenes: “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”. En la vigilia de Palermo habló del dinero, el éxito, la apariencia y la popularidad como algunos de los “ídolos” actuales.
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También durante la vigilia: “¡Hay un lugar para ti en la Iglesia!”. El Pontífice dirigió especialmente ese mensaje a quienes se alejaron, fueron heridos o sienten que ya es demasiado tarde para volver.
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En la misa de Córdoba: “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”. Allí reivindicó a los santos y beatos argentinos como ejemplos concretos de fe y compromiso.
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Su cierre en Córdoba: “¡Vayan y sean santos!”. El pedido estuvo dirigido a vivir esa santidad en ámbitos cotidianos como la familia, la escuela, el campo, la ciudad y el trabajo.
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A sacerdotes, religiosos y seminaristas: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!”. Con esa frase recuperó uno de los mensajes más recordados de Bergoglio a los jóvenes argentinos.
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En la cárcel de Devoto: “Una nueva vida es posible”. León XIV habló ante las personas privadas de su libertad sobre la posibilidad de recomenzar y reconstruirse después del error y el sufrimiento.
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En su última misa, frente a la Basílica de Luján: “Argentina, levántate y camina”. Fue su llamado final a superar el desaliento y avanzar a partir de la reconciliación, la comunión y la solidaridad.
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Sobre su experiencia en el país: “Me he sentido como en casa”. Lo dijo al agradecer el recibimiento que encontró en cada una de las ciudades y encuentros de su recorrido.
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La frase inesperada de la despedida: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La referencia fue para Francisco y para el vínculo que León XIV dijo haber construido con Argentina durante su visita.
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Su último mensaje antes de continuar la gira: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”. Así terminó su despedida antes de partir rumbo a Perú.
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La referencia a Francisco atravesó prácticamente toda la visita. León XIV habló de su antecesor en Buenos Aires, recuperó sus enseñanzas frente a familias y religiosos, recordó su llamado a “hacer lío” y volvió a mencionarlo en Luján, donde destacó la devoción del argentino por la “Patroncita morena”.
Pero quizá la última frase terminó condensando mejor que ninguna otra el tono de esos cuatro días. Después de millones de personas en las calles, misas multitudinarias, papamóviles y encuentros con distintos sectores, León XIV dejó el país presentándose simbólicamente como otro argentino: un Papa “por adopción”.