El Gobierno autorizó al Ejército Argentino a desplegarse en Brasil para un ejercicio militar

El Gobierno nacional autorizó la salida de personal y medios del Ejército Argentino para participar de un ejercicio militar conjunto con Brasil. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1157/2026 , publicado este viernes en el Boletín Oficial, y permitirá el despliegue de tropas en la ciudad brasileña de Rosario do Sul , en Rio Grande do Sul.

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La actividad, denominada Arandú 2026 , se realizará entre el 10 y el 17 de octubre en el campo de instrucción Barão de São Borja. Según la documentación oficial, el objetivo es mejorar la coordinación entre ambos ejércitos, compartir procedimientos y fortalecer la interoperabilidad entre unidades con distintas capacidades operativas.

El despliegue argentino contempla la participación de hasta 405 efectivos , además de 99 vehículos y aeronaves . Del lado brasileño se prevé la intervención de alrededor de 1.100 militares y 200 vehículos .

Entre las unidades involucradas habrá personal aerotransportado, mecanizado, blindado, de operaciones especiales y de aviación. También se prevé la utilización de tanques TAM, vehículos Stryker, camiones, botes de asalto, sistemas de comunicación, helicópteros y aviones de transporte y apoyo.

El costo estimado para la Argentina asciende a $247.928.911 y será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor General del Ejército.

Por qué el Gobierno avanzó por decreto

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo explicó que había enviado al Congreso el proyecto correspondiente al programa anual de ejercicios combinados para el período comprendido entre septiembre de 2026 y agosto de 2027, pero que la iniciativa todavía no había sido tratada por la Cámara de Diputados.

Ante la cercanía de la fecha prevista para Arandú 2026, el Gobierno decidió autorizar esta participación puntual mediante un decreto de necesidad y urgencia. La norma establece además que deberá darse cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

La Constitución y la Ley 25.880 establecen que el ingreso de tropas extranjeras al país y la salida de fuerzas nacionales deben contar con autorización legislativa.

Un ejercicio que apunta a profundizar la cooperación con Brasil

El Gobierno sostuvo que el entrenamiento busca fortalecer los vínculos de cooperación y confianza entre los ejércitos de ambos países y mejorar la capacidad para operar de manera conjunta. Las maniobras incluirán fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación.

Arandú forma parte de una serie de ejercicios bilaterales desarrollados en los últimos años. En 2025 ambos ejércitos ya habían realizado una fase de simulación destinada a preparar el despliegue con tropas en terreno previsto para este año.