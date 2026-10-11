El mensaje de Javier Milei al papa León XIV: "Nos unimos en oración por su salud"

El Presidente compartió un mensaje dedicado al Pontífice, en el que manifestó el acompañamiento de la Argentina y convocó a unirse en oración por su salud.

El presidente Javier Milei manifestó su apoyo al papa León XIV luego de que el pontífice anunciara que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un nódulo en el pulmón, detectado durante controles médicos. El mandatario publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó sus deseos de recuperación y convocó a acompañarlo con oraciones.

Milei destacó el acompañamiento de los argentinos y le transmitió al líder de la Iglesia católica su afecto ante el procedimiento médico que deberá afrontar en los próximos días.

En su publicación, el Presidente expresó: “Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido”. También sostuvo que el país acompaña al Pontífice con afecto y oración, con el deseo de que tenga una recuperación pronta y completa.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV@Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido.



Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación.



Desde nuestro país nos unimos en oración… — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026 Qué se sabe sobre la salud del papa León XIV El anuncio del procedimiento fue realizado por el propio León XIV durante el Ángelus de este domingo, desde el Palacio Apostólico, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El Papa explicó que los médicos encontraron un nódulo circunscrito en uno de sus pulmones durante una serie de controles. Según detalló, la lesión fue detectada en una etapa inicial y se encuentra bien localizada.