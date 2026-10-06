ENACOM: afuera Juan Martín Ozores, ingresa Andrés Michelazzo

Juan Martín Ozores renunció a su cargo de interventor frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) luego de casi tres años. Su salida fue aceptada por el presidente Javier Milei y quedó formalizada a través del decreto 1149/2026 , publicado este martes en el Boletín Oficial.

En la misma norma, el Gobierno agradeció a Ozores por “los servicios prestados” y designó en su reemplazo al ingeniero , quien asumirá formalmente desde este 6 de octubre y permanecerá en el cargo hasta el 4 de enero .

La salida de Ozores había sido anticipada por el propio funcionario a través de su perfil en la red social LinkedIn, donde realizó un balance de su gestión al frente del organismo.

En su mensaje de despedida, Ozores expresó su "satisfacción de haber trabajado para transformar un organismo clave para el desarrollo de las telecomunicaciones en la Argentina" y destacó su aporte para generar un marco que definió como más "moderno, eficiente y dinámico para el crecimiento de la industria".

El ENACOM es el organismo público de Argentina, de carácter autárquico y descentralizado, que se encarga de regular, controlar y administrar las telecomunicaciones, la radiodifusión y los servicios postales en el país.

Según explicó, durante su gestión buscó que "el Estado acompañara la evolución de una industria que cambia a una velocidad cada vez mayor", con el objetivo de generar condiciones para que "empresas, cooperativas y prestadores pudieran invertir, crecer" y ampliar la calidad de los servicios.

El ahora exinterventor también agradeció a "empresas, prestadores, cooperativas, cámaras, inversores, profesionales y trabajadores de la industria" con los que compartió su gestión. En ese sentido, destacó especialmente el diálogo como una herramienta “fundamental para avanzar”.

"Me llevo el orgullo de haber sido parte de una etapa de transformación y la convicción de que la conectividad es mucho más que infraestructura: es una herramienta esencial para el desarrollo productivo, la educación, el trabajo y las oportunidades de cada argentino", sostuvo Ozores.

Sobre el final de su mensaje, se dirigió especialmente a quienes fueron parte de su gestión y a quienes "todos los días trabajan para seguir conectando al país".

El Ente Nacional de Comunicaciones se encuentra intervenido por la administración de Javier Milei desde enero de 2024. Es un organismo autárquico que depende de la Jefatura de Gabinete.

Entre sus objetivos se encuentra conducir el proceso de convergencia tecnológica y establecer condiciones de mercado que permitan garantizar el acceso a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, servicios postales y televisión.