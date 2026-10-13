Intentaron vender un campo con lago propio en la Patagonia durante los diez días que cayó la Ley de Tierras

Una severa polémica se desató en las últimas horas tras conocerse la oferta delictiva o especulativa de un campo de casi 3.000 hectáreas en la Patagonia, con lago propio y 16 kilómetros de costa de río, en la ventana de solo diez días en que la Ley de Tierras quedó sin efecto tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

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La maniobra inmobiliaria, que se lanzó justo antes de que el máximo tribunal diera marcha atrás y restituyera la vigencia de la legislación que protege el territorio nacional, reavivó el debate político y judicial sobre los alcances del DNU 70/2023.

El caso salió a la luz a partir de un relevamiento del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según el informe, la firma Loma Alta Propiedades creó su perfil de Instagram el pasado 26 de septiembre. Solo tres días después, el 29 de septiembre, la Corte Suprema rechazó por cuestiones formales un planteo contra el DNU 70/2023, lo que dejó temporalmente sin efecto las restricciones a la venta de campos a extranjeros.

Aprovechando de inmediato este vacío normativo, el 30 de septiembre la inmobiliaria puso a la venta una codiciada propiedad rural en la zona de Alto Río Pico, Chubut. El campo no solo abarca casi 3.000 hectáreas, sino que incluye acceso exclusivo a espejos de agua dulce y extensas costas de río, recursos expresamente resguardados por la normativa nacional. Pocos días después, la firma publicó anuncios dirigidos directamente a inversores extranjeros, promocionando los recursos naturales de la zona.

El período de "desregulación" duró apenas diez días: el pasado 9 de octubre, el máximo tribunal dictó una suspensión provisoria del artículo 154 del DNU y restituyó la vigencia de la Ley de Tierras. Sin embargo, en ese breve lapso la impunidad regulatoria fue total.

"¿Se vendió? No lo sabe nadie, no hay información confirmada. Caída temporalmente la ley, la obligación de registrar la venta también se suspendió", advirtió la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. La funcionaria alertó que "la Argentina sigue en oferta" y reclamó que el Congreso de la Nación rechace de forma definitiva el DNU para garantizar la protección soberana sobre los recursos estratégicos.

Un vacío que pone en riesgo los recursos naturales

La Ley de Tierras frena la concentración de propiedades rurales en manos extranjeras, estableciendo topes estrictos por nacionalidad y prohibiendo taxativamente la venta de superficies que contengan o limiten con grandes cuerpos de agua dulce o zonas de frontera.

Aunque la Corte Suprema frenó temporalmente la medida y devolvió el marco protector a la normativa, el intento de comercializar miles de hectáreas en Chubut demuestra cómo los vacíos legales abren oportunidades de negocios privados sobre recursos estratégicos del país.