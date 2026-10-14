Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump y volvió a respaldar a Flavio Bolsonaro en Brasil

El presidente Javier Milei ratificó de manera pública su alineamiento ideológico y personal con el mandatario estadounidense Donald Trump, al tiempo que volvió a manifestar su apoyo explícito a Flavio Bolsonaro en la antesala del balotaje presidencial en Brasil, donde enfrentará a Lula da Silva a fin de mes.
El jefe de Estado argentino arribó al evento acompañado por una comitiva oficial integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.
Milei fue recibido con aplausos al subir al escenario mientras sonaba un clásico tema de La Renga, en una velada donde previamente se proyectó un spot electoral de Trump y los invitados entonaron las estrofas del himno de Estados Unidos.
"Un shock de libertad" para reconstruir el país
Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de reconstrucción fundado en los pilares de "la vida, la libertad y la propiedad", y planteó que dicho rumbo ideológico debe extenderse al resto de América Latina.
Al repasar el inicio de su gestión, el Presidente afirmó que asumió en diciembre de 2023 con un país "al borde de una nueva hiperinflación", escenario que atribuyó a las políticas del populismo y al accionar de la clase política tradicional. En ese sentido, defendió las medidas económicas de su gestión al señalar que aplicó "un verdadero shock de libertad" para frenar la crisis y recuperar los valores republicanos.
Duras críticas al populismo en la región
En otro tramo de su intervención, Milei se refirió a la coyuntura geopolítica regional y calificó a Cuba y Venezuela como ejemplos del impacto del populismo en la concentración del poder institucional y la vulneración de derechos.
Asimismo, celebró lo que definió como un proceso de retorno hacia Occidente y las instituciones democráticas, atribuyendo ese giro a la influencia y las decisiones geopolíticas adoptadas por la administración de Donald Trump en la escena internacional.