Javier Milei ratificó su alineamiento con Donald Trump y volvió a respaldar a Flavio Bolsonaro en Brasil

El Presidente argentino participó de una gala internacional acompañado por Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador Alec Oxenford. Reivindicó las ideas de la libertad y cargó contra el populismo en la región.

El presidente Javier Milei ratificó de manera pública su alineamiento ideológico y personal con el mandatario estadounidense Donald Trump, al tiempo que volvió a manifestar su apoyo explícito a Flavio Bolsonaro en la antesala del balotaje presidencial en Brasil, donde enfrentará a Lula da Silva a fin de mes.

El jefe de Estado argentino arribó al evento acompañado por una comitiva oficial integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Milei fue recibido con aplausos al subir al escenario mientras sonaba un clásico tema de La Renga, en una velada donde previamente se proyectó un spot electoral de Trump y los invitados entonaron las estrofas del himno de Estados Unidos.

"Un shock de libertad" para reconstruir el país Durante su discurso, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de reconstrucción fundado en los pilares de "la vida, la libertad y la propiedad", y planteó que dicho rumbo ideológico debe extenderse al resto de América Latina.

Al repasar el inicio de su gestión, el Presidente afirmó que asumió en diciembre de 2023 con un país "al borde de una nueva hiperinflación", escenario que atribuyó a las políticas del populismo y al accionar de la clase política tradicional. En ese sentido, defendió las medidas económicas de su gestión al señalar que aplicó "un verdadero shock de libertad" para frenar la crisis y recuperar los valores republicanos.