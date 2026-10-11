Javier Milei viaja a EEUU para reforzar su alianza con Trump y participar de un acto contra el antisemitismo

El presidente Javier Milei viajará a Washington para profundizar la alianza estratégica con el gobierno de Donald Trump y ratificar la posición argentina contra el antisemitismo. La agenda incluye una exposición ante empresarios estadounidenses, un acto diplomático de repudio a los ataques antisemitas y una ceremonia en la que el mandatario recibirá una distinción internacional.

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La visita se desarrollará entre el 14 y el 15 de octubre y tendrá un fuerte componente político, económico y geopolítico. El alineamiento entre la Casa Rosada y la administración republicana no se limita a la afinidad ideológica: también contempla posiciones compartidas sobre Medio Oriente, el acceso a minerales críticos y la seguridad de las cadenas internacionales de suministro, en un contexto de tensiones con China e Irán.

Uno de los compromisos centrales será la participación del Presidente en una actividad organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde expondrá ante referentes del sector empresarial y financiero. Su presentación llevará como título “El caso argentino, el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

En ese encuentro también participará Chris Wright, secretario de Energía estadounidense, quien tendrá a su cargo el discurso de apertura. La entidad reconocerá a Milei con el premio “ Campeón Mundial de la Libre Empresa ”, en una actividad que busca destacar su defensa de las ideas de libre mercado.

La exposición se realizará mientras los indicadores económicos argentinos generan interrogantes entre los inversores. Entre los factores observado s figuran el aumento del desempleo, la caída de la inversión, el cierre de empresas, la retracción del consumo y las fluctuaciones del riesgo país.

Pese a esas dificultades, el Gobierno de Trump mantiene su respaldo al programa económico de Milei. Sin embargo, en el ámbito financiero estadounidense también persiste el recuerdo del apoyo que Trump brindó durante su primera presidencia al plan de ajuste de Mauricio Macri, que terminó sin lograr evitar la crisis económica y el regreso del peronismo al poder.

Un acto internacional contra el antisemitismo

Otro punto destacado de la agenda será la participación de Milei en un encuentro organizado por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que se realizará en la Embajada argentina en Washington. La actividad buscará expresar el rechazo a los ataques antisemitas registrados en distintos países tras el ataque de Hamas contra Israel.

El acto contará con la participación prevista del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo. También fueron invitados los embajadores de países latinoamericanos acreditados ante la Casa Blanca, aunque, según la información publicada, los representantes de Brasil y México no asistirán.

La presencia del mandatario argentino se inscribe en una de las líneas de política exterior que su administración busca profundizar: el acercamiento a Estados Unidos e Israel y el posicionamiento contra el antisemitismo en los foros internacionales.

La distinción que recibirá Milei y el posible encuentro con Eduardo Bolsonaro

La gira también incluirá una ceremonia de la Gala de la Herencia Hispana, prevista para la noche del 14 de octubre en el auditorio Andrew W. Mellon. Allí, Milei recibirá un reconocimiento por su “Liderazgo e Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Durante el evento, el Presidente podría coincidir con Eduardo Bolsonaro, hermano del senador brasileño Flávio Bolsonaro. La eventual reunión tendría relevancia política por el respaldo que Milei expresa hacia el espacio liberal brasileño y por las diferencias que mantiene con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario argentino viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno. En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, no formará parte de la delegación, ya que tiene previsto participar en Bangkok de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde también se encontrará con su directora gerente, Kristalina Georgieva.

Con esta visita, Milei buscará consolidar su relación con la administración estadounidense y exhibir el respaldo internacional a su programa económico, al tiempo que reforzará sus posicionamientos diplomáticos. El regreso a Buenos Aires está previsto para el 15 de octubre.