    • 7 de octubre de 2026 - 18:26

    Javier Milei viajará la próxima semana a Estados Unidos para participar de una cumbre hispana y sumar respaldo político

    Con foco en la proyección internacional y en la previa de las elecciones de Estados Unidos, el presidente Javier Milei concretará su viaje número 19 a ese país para disertar en una gala hispana en Washington y coincidir con referentes de la derecha regional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una nueva demostración de su marcada prioridad por la agenda internacional, el presidente Javier Milei emprenderá la próxima semana su viaje número 19 a Estados Unidos desde el inicio de su gestión. La visita se concretará en la antesala de las elecciones de medio término que se celebrarán en la potencia del norte el próximo 3 de noviembre.

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    Si bien la hoja de ruta oficial aún se encuentra en etapa de construcción y no está prevista una reunión formal con Donald Trump, la presencia del mandatario argentino buscará enviar nuevas señales de apoyo político al líder republicano, cuya imagen atraviesa una etapa de oscilaciones en los sondeos de opinión recientes.

    Cumbre conservadora en Washington y encuentro con la familia Bolsonaro

    La agenda presidencial tiene previsto su arribo a Washington en la mañana del miércoles 14 de octubre. La fecha coincide con la celebración de la Official Hispanic Heritage Gala, un evento organizado de manera conjunta por Latino Wall Street y La Derecha Diario.

    Según la información difundida por el medio que dirige Javier Negre tras la desvinculación de su exsocio Fernando Cerimedo, Milei participará en calidad de “invitado de honor” y disertará ese mismo día en el histórico Andrew W. Mellon Auditorium. El evento, cuyas entradas oscilan entre los USD 3.000 y USD 10.000, reunirá a destacados líderes políticos, empresarios, inversores y referentes influyentes de la comunidad hispana en Estados Unidos.

    Durante su paso por la gala, el jefe de Estado argentino coincidirá además con referentes de la centroderecha regional, entre ellos el exdiputado Eduardo Bolsonaro y el senador Flávio Bolsonaro (hermano del candidato presidencial brasileño). Este cruce se dará en un escenario político regional caliente, luego de que el referente opositor brasileño se impusiera ajustadamente en la primera vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, obteniendo el 47,03% de los votos frente al 45,16% del actual mandatario del Partido de los Trabajadores (PT).

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