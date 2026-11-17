La Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó de forma oficial el régimen de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) mediante la Resolución General 1172/2026 del 14 de octubre. Esta actualización normativa redefine de manera tajante el terreno operativo e institucional en el que se desenvuelve el XRP precio dólar , activo que al 20 de octubre de 2026 cotiza en los mercados internacionales marcando el ritmo de las decisiones de inversión de miles de ahorristas en todo el país. Conectar este marco legal estricto con el entorno digital donde opera diariamente el activo resulta fundamental para comprender el verdadero peso de la supervisión estatal sobre las billeteras y exchanges locales.

En el mercado cripto argentino conviven plataformas locales e internacionales. La resolución fija reglas para quienes operan con residentes argentinos, incluidas las entidades extranjeras que cumplan alguno de los criterios del artículo 4: dominio .ar, publicidad dirigida a residentes o más del 20 % de su negocio en el país.

La nueva norma técnica exige cambios en la inscripción, el objeto social, el informe mensual de clientes, operaciones y custodia, y la baja del registro. Estas exigencias institucionales se traducen inmediatamente en preguntas concretas que todo inversor debe hacerse sobre su proveedor: ¿Cómo una plataforma de intercambio protege efectivamente los activos y claves privadas de sus clientes frente a ataques cibernéticos?, ¿dispone la firma de los respaldos lógicos e infraestructuras físicas exigidas por ley para garantizar la inalterabilidad absoluta de los fondos guardados?

Resulta indispensable distinguir con total claridad entre la custodia ofrecida por una plataforma registrada ante la entidad oficial y la inalienable responsabilidad individual de cada usuario de examinar detalladamente los términos del servicio y las garantías de seguridad antes de depositar su patrimonio para evitar robos . El proceso de consolidación de la industria financiera basada en activos virtuales exige estándares operativos de máxima rigurosidad. Por ejemplo, la adopción de esquemas de almacenamiento en frío e infraestructuras avanzadas de custodia es un requisito imprescindible para reducir los riesgos de contraparte en el ecosistema actual.

En el mismo orden de reformas, la CNV incorporó nuevos reportes obligatorios sobre clientes, saldos custodios y volumen transaccionado, al tiempo que precisó las pautas procedimentales para que las plataformas modifiquen su estatus o gestionen la cancelación voluntaria de su inscripción formal. Esta mayor trazabilidad e intensidad supervisora modifica de forma sustancial la manera en que los proveedores organizan, procesan, conservan y presentan la información contable y transaccional de sus operaciones cotidianas ante las autoridades nacionales.

Esta obligatoriedad en la rendición de cuentas busca erradicar inconsistencias del mercado y construir un estándar de transparencia plenamente equiparable al del circuito financiero tradicional. Respecto a este proceso de profesionalización y cumplimiento en el mercado global, analistas de Binance Research afirman expresamente en sus informes anuales que "el progreso estructural del sector continúa a través de un marco donde el acceso, la infraestructura de liquidación y la regulación continúan evolucionando", destacando además que en el contexto actual "existen sistemas efectivos que están verificados, cumplen con las normas y están construidos sobre un valor práctico repetible"..

Cómo impacta en quienes siguen XRP

Este ajuste normativo impacta en forma directa en los hábitos transaccionales de los usuarios que compran, venden, intercambian o mantienen XRP mediante intermediarios y exchanges radicados en la Argentina. La adaptación legal obliga a las plataformas a adecuar sus contratos de adhesión, actualizar sus declaraciones juradas sobre la tenencia de activos y transparentar cada proceso operativo relacionado con la tenencia de las claves.

No obstante, es menester separar tajantemente las reglas institucionales de funcionamiento de las plataformas de las inevitables variaciones del mercado global que determinan el valor de cotización diario de XRP. Interpretar las nuevas obligaciones del registro regulatorio como una recomendación o una advertencia del Estado para comprar o dejar de operar activos virtuales constituiría una equivocación teórica absoluta. Las normas oficiales tutelan el funcionamiento de los intermediarios financieros, no garantizan rendimientos ni evalúan la oportunidad comercial de las operaciones.

Las señales que deben observar los usuarios

Ante la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento, se sugiere de manera concreta que los lectores comprueben si la plataforma donde operan publica de forma transparente sus políticas de custodia, la nómina de auditores independientes y el estado de su registro formal. La información clara es la primera barrera de defensa para el usuario de servicios financieros.

Del mismo modo, resulta conveniente seguir las comunicaciones institucionales de cada exchange respecto de las adecuaciones puestas en marcha tras la Resolución General 1172/2026. La recomendación fundamental para operar con sensatez radica en basar toda evaluación patrimonial en datos certeros e información oficial antes de relacionar cualquier modificación de la normativa estatal con una decisión sobre la tenencia de XRP.