La gigante china BYD evalúa fabricar baterías de litio en Argentina

La automotriz y tecnológica china BYD, uno de los líderes mundiales en movilidad eléctrica, analiza dar un salto estratégico en Argentina: pasar de la comercialización de vehículos a la producción industrial de baterías de litio y sistemas de almacenamiento energético.

El Gobierno reemplazará la tecnología china en áreas clave del Estado tras un acuerdo con EE.UU.

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La iniciativa fue revelada tras una reunión en Singapur entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y la vicepresidenta ejecutiva de la compañía, Stella Li. Durante el encuentro se abordó el potencial de los recursos minerales del país para abastecer proyectos industriales destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

El interés de la compañía por el mineral argentino no es nuevo. En abril pasado, durante el Salón del Automóvil de Beijing, Stella Li había anticipado la intención de integrar materia prima local a su cadena global de suministros, sujeta a condiciones de competitividad.

La eventual instalación de una planta de baterías representaría un paso superior a la simple extracción o exportación de litio sin procesar. Aunque el proyecto se encuentra en etapa de evaluación —sin montos, ubicaciones ni plazos confirmados—, la propuesta apunta a una de las fortalezas históricas de BYD.

Fundada en 1995 como fabricante de baterías recargables antes de incursionar en el sector automotor en 2003, la firma desarrolla sus propios acumuladores y componentes. Entre sus principales avances figura la Blade Battery (de litio-ferrofosfato, LFP), reconocida por sus estándares de seguridad y eficiencia en vehículos eléctricos.

Además, la tecnología en estudio no se limita a la industria automotriz: los sistemas de almacenamiento de energía resultan claves para acumular electricidad de fuentes renovables, abastecer a la industria y estabilizar redes eléctricas.

Consolidación comercial en el mercado nacional

Las conversaciones sobre inversión industrial se dan en el marco del primer aniversario comercial de BYD en Argentina. A través de su filial directa, la marca superó las 12.000 unidades patentadas en sus primeros doce meses, alcanzando el liderazgo en el segmento de vehículos 100% eléctricos.

Desde la conducción local de la firma señalaron que la estrategia global de la empresa contempla acompañar el desempeño comercial con proyectos de desarrollo e infraestructura cuando el mercado ofrece el volumen necesario.

El mapa regional y el antecedente en Brasil

La posible inversión en Argentina se enmarca en la expansión de BYD en América Latina. En Brasil, la compañía inauguró en octubre de 2025 su complejo industrial de Camaçari (Bahía), donde produce modelos electrificados como Dolphin Mini, King y Song Pro, habiendo superado las 100.000 unidades fabricadas a mediados de este año.

En ese esquema de integración regional, Argentina emerge como una plataforma estratégica para el desarrollo de la cadena de valor del litio y el almacenamiento energético.