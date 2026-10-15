Milei defendió su plan económico ante empresarios de EEUU: "La apertura genera que algunos sectores se expandan más"

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su Gobierno ante empresarios de Estados Unidos y reconoció que la apertura comercial puede provocar consecuencias dispares entre las distintas actividades productivas. Durante una exposición en la Cámara de Comercio de Washington , sostuvo que el cambio de modelo genera sectores que crecen, otros que se expanden menos y algunos que pueden terminar en la quiebra.

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“La apertura genera reasignación de recursos, que hace que algunos sectores se expandan más, otros se expandan menos, o vayan a la quiebra”, afirmó el mandatario . En ese sentido, planteó que la Argentina atraviesa una transformación profunda y sostuvo que uno de los aspectos centrales es garantizar el derecho de propiedad para que las empresas puedan desarrollarse libremente.

“Siempre hay efectos colaterales. Hay un cambio muy profundo que experimenta la Argentina, que genera ganadores y perdedores”, expresó Milei ante los empresarios e inversores. Con esas declaraciones, volvió a respaldar la apertura de la economía como uno de los ejes de su programa y reconoció las diferencias que puede generar entre las actividades productivas.

Durante su presentación, el Presidente también defendió los resultados de su política de estabilización y aseguró que su administración está logrando controlar la inflación. Según afirmó, el índice avanza a un ritmo anualizado del 30% en el segmento minorista y del 20% en el mayorista, cifras que utilizó para respaldar su diagnóstico sobre la evolución de los precios.

Además, Milei sostuvo que la Argentina es uno de los cinco países del mundo que tienen equilibrio fiscal, una de las principales metas económicas de su gestión. El mandatario volvió a destacar el ordenamiento de las cuentas públicas como una condición central para sostener su programa económico.

Las definiciones se produjeron en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su estrategia de apertura comercial y atraer inversiones. El desafío pasa por sostener la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, afrontar las consecuencias desiguales que el propio Presidente reconoció entre los distintos sectores de la economía.

El Presidente se mostró optimista para las elecciones de 2027

En otro tramo de su discurso, Milei hizo referencia al escenario político argentino y expresó su confianza en que la sociedad respaldará la continuidad de su gestión en las próximas elecciones presidenciales.

“El 70% de los argentinos decidieron que no quieren volver atrás”, afirmó el jefe de Estado, al anticipar que el electorado podría volver a elegir su propuesta en los comicios previstos para octubre de 2027.

El mandatario sostuvo que espera que los argentinos opten por continuar con el proceso de cambios impulsado desde su llegada a la Casa Rosada. Así, ante el auditorio empresarial estadounidense, combinó la defensa de su programa económico con un mensaje de continuidad política para el próximo turno electoral.