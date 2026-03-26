    • 26 de marzo de 2026 - 08:52

    Muerte en un hotel alojamiento: hallan a una mujer sin vida

    Hotel alojamiento. Imagen ilustrativa
    Hotel alojamiento. Imagen ilustrativa

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    Una mujer fue hallada sin vida este fin de semana en el hotel alojamiento Los Alarces, ubicado en Urquiza y Ugalde, en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. No se dio a conocer la identidad de la involucrada, como así tampoco se ha podido establecer lo sucedido.

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    Aproximadamente a las 4.45 de esta madrugada, Policía recibió un alerta al 101, sobre un conflicto de pareja en el Hotel Los Alerces, y al llegar los efectivos constataron que una mujer de 54 años se encontraba inconsciente en el garaje de una de las habitaciones. Personal de SAME arribó al lugar y confirmó el deceso de la misma

    A raíz de un trabajo realizado por personal policial de las diferentes dependencias de Tandil y en colaboración con las Cámaras del Centro de Monitoreo, se logró identificar a un hombre de 42 años, quien sería con la última persona que habría estado está mujer, investigándose el grado de participación .

    Al momento se espera que los facultativos establezcan causales de muerte.

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