Patricia Bullrich se reunió con Javier Milei tras una serie de cortocircuitos en el oficialismo

Tras semanas de cortocircuitos públicos por el Presupuesto 2027 y diferencias en la agenda legislativa, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y el mandatario mantuvieron un cónclave en Olivos para limar asperezas y ratificar su alianza.

Con el propósito de encauzar el vínculo político y bajar la tensión interna, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, mantuvo este viernes una extensa reunión con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Tras el encuentro, ambos difundieron una imagen conjunta en las redes sociales para ratificar la tregua y despejar los rumores de rispideces en la cúpula gobernante.

“Conversación profunda con el Presidente. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”, expresó la legisladora en su cuenta oficial, acompañada por la sigla "TMAP" (Todo Marcha Acorde al Plan) y un emoji de la bandera argentina. Minutos más tarde, el mandatario nacional replicó la publicación en sus redes sociales, avalando el entendimiento.

Un encuentro para limar asperezas tras semanas de tensión La cumbre se concretó luego de varias semanas de marcadas diferencias públicas entre la referente legislativa y la Casa Rosada, un escenario que se había intensificado a raíz del debate por el Presupuesto 2027.

En aquel momento, Bullrich manifestó su malestar al enterarse por fuera de la mesa política oficialista sobre el capítulo que contemplaba un recorte profundo en las prestaciones para personas con discapacidad, cuestionando con dureza los mecanismos de comunicación interna y lanzando críticas que resonaron con fuerza en el ámbito político. A ese cortocircuito se sumaron en el último tiempo cruces en torno al manejo de pliegos judiciales, idas y vueltas con la estrategia sobre la Ley de Tierras y observaciones vinculadas a declaraciones juradas de funcionarios.

Pese a los roces y al estilo frontal que caracteriza a la senadora, desde el entorno de ambos dirigentes destacaron que el diálogo franco permitió ordenar las prioridades parlamentarias de cara a la agenda legislativa que el oficialismo debe afrontar en la Cámara alta.