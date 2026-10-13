Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tumor maligno que le detectaron al papa León XIV

El adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno que se origina en células glandulares del pulmón, fue confirmado este martes en el papa León XIV tras la cirugía a la que se sometió en el Policlínico Gemelli de Roma. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

La confirmación del diagnóstico abrió interrogantes sobre el alcance del cuadro y los pasos que podrían seguir. Consultada por Infobae, la doctora Ana María Putruele, neumonóloga y exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA), destacó el tamaño de la lesión: “Me sorprende por el tamaño. Es muy chiquitito: tres milímetros. Por eso no pensaba que se trataba de un cáncer de pulmón. De todas formas, al ser de un tamaño tan pequeño y estar circunscripto, creo que no va a tener ninguna complicación”.

La profesora adjunta de Consulta de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con orientación en neumonología agregó que una eventual indicación de tratamiento posterior dependerá de si se confirma invasión en los ganglios o el mediastino. “Se verá si hace falta o no hacer tratamiento porque tres milímetros, probablemente sin más invasión a otros lugares, digamos ganglios o al mediastino, me parece que no requeriría ninguna conducta específica”, sostuvo.

El pontífice, de 71 años, permaneció cerca de tres horas en el quirófano, aunque el procedimiento tuvo una duración aproximada de 90 minutos. Tras despertarse y permanecer un breve período bajo observación, regresó a su habitación en la décima planta del centro de salud.

La intervención estuvo a cargo de Stefano Margaritora, director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS y profesor titular de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón. También participaron la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. La anestesia estuvo a cargo del profesor Massimo Antonelli y los doctores Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

El adenocarcinoma pulmonar se origina en células glandulares

El adenocarcinoma pulmonar integra el grupo de los tumores de pulmón de células no pequeñas, junto con otros subtipos como el carcinoma escamoso y el carcinoma de células grandes. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, este tipo de tumor puede desarrollarse en las células que recubren los alvéolos, las estructuras del pulmón donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.

La Mayo Clinic señala que el adenocarcinoma de pulmón suele localizarse en áreas externas del órgano y, en ocasiones, puede avanzar sin generar señales evidentes en sus primeras etapas. Por ese motivo, algunos casos se detectan durante controles o estudios realizados por otros motivos. La institución también advierte que la tos persistente, el dolor torácico, la falta de aire, la ronquera o la pérdida de peso sin una causa clara requieren consulta médica, aunque esos síntomas pueden estar vinculados con otras afecciones.

En diálogo con Infobae, el doctor Pablo Jordán, especialista en Neumonología y asesor médico en Helios Salud, señaló que el cuadro puede manifestarse con “síntomas respiratorios, como la tos, el dolor de tórax o la falta de aire”, aunque también se detecta en estudios de rutina. “En una radiografía observamos que existe algún nódulo o una masa pulmonar, y luego continuamos con estudios de mayor precisión, como la tomografía de tórax”, explicó.

El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón en general. Sin embargo, los adenocarcinomas también pueden diagnosticarse en personas que nunca fumaron. El riesgo y la evolución de la enfermedad dependen de múltiples elementos, entre ellos las características del tumor, su extensión y el estado de salud de cada paciente.

El análisis de tejido permite confirmar el diagnóstico

Los estudios por imágenes, como una radiografía, una tomografía computarizada o una tomografía por emisión de positrones, permiten localizar una lesión y evaluar sus características. Pero esos métodos no alcanzan para definir con certeza de qué tipo de tumor se trata.

Los estudios por imágenes permiten detectar y caracterizar una lesión pulmonar, pero el diagnóstico definitivo requiere una biopsia o el análisis histológico del tejido extraído durante una cirugía.

Los estudios por imágenes permiten detectar y caracterizar una lesión pulmonar, pero el diagnóstico definitivo requiere una biopsia o el análisis histológico del tejido extraído durante una cirugía.

La biopsia o el análisis histológico de tejido extraído en una cirugía permiten confirmar si hay células cancerosas y clasificarlas. En el caso de León XIV, ese examen se realizó durante la intervención y confirmó que el nódulo localizado correspondía a un adenocarcinoma pulmonar.

La obtención de la muestra puede hacerse con una aguja guiada por imágenes, mediante una broncoscopia o durante una operación. Luego, especialistas en anatomía patológica examinan las células para establecer el diagnóstico. Según la Mayo Clinic, ese resultado también ayuda a definir el pronóstico y a orientar las decisiones terapéuticas.

Además, una vez confirmado el diagnóstico, los equipos médicos realizan estudios para determinar la extensión de la enfermedad. Esta etapa permite conocer si el tumor permanece localizado o si comprometió ganglios linfáticos u otros órganos.

En diálogo con Infobae, el doctor Claudio Martín, jefe de Oncología Torácica del Instituto Alexander Fleming (IAF), señaló que el adenocarcinoma es el tipo de tumor pulmonar más frecuente. “Aproximadamente un 70% de todos los cánceres de pulmón son adenocarcinomas”, afirmó, y agregó que suele asociarse con el tabaquismo, aunque también puede presentarse en personas que no fuman.

El especialista explicó que el pronóstico está condicionado por el estadio de la enfermedad, el tamaño de la lesión y la posible afectación de los ganglios. En este tipo de cuadros, los estudios como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia permiten evaluar si el tumor permanece localizado, mientras que durante la cirugía los médicos pueden extraer ganglios del pulmón y del mediastino para su análisis.

“Si el tumor es pequeño, menos de dos o tres centímetros, las posibilidades de curarse son altísimas, casi el 77 o 79%, siempre y cuando los ganglios no estén afectados”, sostuvo Martín. Como referencia general, indicó que un tumor de menos de un centímetro sin compromiso ganglionar puede alcanzar una posibilidad de curación de alrededor del 92%, mientras que en lesiones de mayor tamaño (siete centímetros) esa perspectiva disminuye (53%).

Martín añadió que la necesidad de un tratamiento posterior también depende de los resultados. “Si el tumor mide más de cuatro centímetros o los ganglios tienen enfermedad, entonces va a requerir un tratamiento postoperatorio de quimioterapia o algún otro tipo de tratamiento”, explicó. Y agregó que el informe definitivo del patólogo, que requiere procesar la muestra extraída, puede demorar algunos días.

La cirugía es una alternativa para tumores localizados

El tratamiento del adenocarcinoma pulmonar depende del estadio, del tamaño y la ubicación del tumor, de la función respiratoria y de las condiciones generales de la persona. Las opciones pueden incluir cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia y terapias dirigidas contra determinadas alteraciones presentes en las células tumorales.

Jordán explicó que la cirugía tiene un lugar central cuando la lesión es única y no presenta diseminación. “En caso de ser el diagnóstico a través de un nódulo, como una lesión única que no haya tenido diseminación en ningún sitio, la opción quirúrgica es la primordial”, afirmó. En cambio, indicó que si la enfermedad alcanza ganglios del mediastino u otros órganos, la intervención puede no ser viable y se recurre a otros tratamientos. “La radioterapia y la quimioterapia apuntan a tener control de la enfermedad a largo tiempo”, señaló.

Cuando el cáncer se encuentra localizado y el paciente puede ser operado, la cirugía suele ser una alternativa central. La resección puede abarcar una pequeña porción del pulmón, un segmento o un lóbulo completo. La lobectomía consiste en extraer uno de los lóbulos que forman cada pulmón, como ocurrió en la intervención del Papa.

En ese sentido, la Cleveland Clinic señala que el abordaje puede combinar más de una terapia, de acuerdo con el tipo de cáncer y el alcance de la enfermedad. La Santa Sede no comunicó aún si León XIV requerirá tratamientos posteriores ni informó resultados adicionales sobre su evolución clínica.

En las próximas semanas, León XIV tiene previsto realizar un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. La agenda oficial contempla su paso por Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, según el programa difundido por el Vaticano.