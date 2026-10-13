El Vaticano confirmó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón

El examen histológico confirmó un adenocarcinoma pulmonar, que había sido detectado en una etapa inicial.

El papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón derecho, según informó el Vaticano. El examen histológico realizado durante la intervención confirmó que se trata de un adenocarcinoma pulmonar, un diagnóstico que ya se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

“Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, precisó el comunicado de la Santa Sede. La intervención se realizó en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, bajo la dirección del equipo de cirugía torácica encabezado por el profesor Stefano Margaritora.

El nódulo pulmonar había sido detectado durante un chequeo médico de rutina. El propio pontífice había señalado que la lesión se encontraba en un estado inicial y bien localizado, un dato que alimentaba las expectativas de una intervención menos compleja y con un período de recuperación acotado.

Tras la operación, el Vaticano había previsto una internación y un posoperatorio de aproximadamente siete días. En ese marco, fueron canceladas las audiencias del Papa hasta el martes 20 de octubre.

La llegada al hospital Gemelli León XIV, de 71 años, ingresó al hospital Gemelli tal como estaba previsto. La Sala de Prensa de la Santa Sede había anunciado que el pontífice sería sometido durante la tarde a una intervención para tratar el nódulo pulmonar y que se brindarían nuevas informaciones una vez finalizado el procedimiento.