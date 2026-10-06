    • 6 de octubre de 2026 - 21:55

    San Juan figura entre las provincias clave que visitará Javier Milei

    El Presidente pondrá en marcha un recorrido por los distritos con proyectos aprobados bajo el régimen de incentivos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una estrategia orientada a consolidar su presencia en el interior del país y exhibir sintonía institucional con los mandatarios provinciales dialoguistas, el presidente Javier Milei diseñó una amplia agenda de visitas que lo llevará a recorrer nueve provincias, entre las que se encuentra San Juan, donde están radicados los proyectos estratégicos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

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    El cronograma federal comenzó semanas atrás en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde el jefe de Estado se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la gira continuará de manera formal de inmediato tras el regreso del mandatario de su próximo viaje a España, previsto para el 19 de octubre.

    El mapa del RIGI y la parada sanjuanina

    El plan oficial apunta a poner en valor el impacto económico y productivo de los 23 proyectos incorporados hasta el momento al régimen, los cuales contemplan inversiones globales por 49.766 millones de dólares y la estimación de generar más de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos en los sectores de minería, petróleo, gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura.

    Bajo esa premisa, el Presidente recorrerá Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de sumar nuevas escalas en territorio bonaerense, donde ya visitó instalaciones de firmas clave como Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas. En el caso de San Juan, la expectativa se centra en el potencial de la industria minera y el desarrollo de los proyectos cupríferos y auríferos amparados por el régimen.

    Litio, Vaca Muerta y blindaje político

    La avanzada oficial en las provincias ya registra antecedentes directos de peso. Recientemente, Karina Milei y Diego Santilli participaron en la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto (La Puna), junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), oportunidad en la que suscribieron un Memorándum de Entendimiento para las futuras etapas III y IV con el fin de escalar a una producción de 100.000 toneladas anuales de litio.

    A esto se suman iniciativas de gran envergadura como la de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén en Vaca Muerta, con desembolsos proyectados por 12.400 millones de dólares a lo largo de 25 años. Con este despliegue, el Gobierno busca capitalizar el peso de las economías regionales impulsadas por la minería y la energía, consolidando un canal de diálogo directo con las administraciones provinciales en el tramo clave de gestión.

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