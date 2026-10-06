San Juan figura entre las provincias clave que visitará Javier Milei

El Presidente pondrá en marcha un recorrido por los distritos con proyectos aprobados bajo el régimen de incentivos.

En una estrategia orientada a consolidar su presencia en el interior del país y exhibir sintonía institucional con los mandatarios provinciales dialoguistas, el presidente Javier Milei diseñó una amplia agenda de visitas que lo llevará a recorrer nueve provincias, entre las que se encuentra San Juan, donde están radicados los proyectos estratégicos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El cronograma federal comenzó semanas atrás en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde el jefe de Estado se mostró junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, la gira continuará de manera formal de inmediato tras el regreso del mandatario de su próximo viaje a España, previsto para el 19 de octubre.

El mapa del RIGI y la parada sanjuanina El plan oficial apunta a poner en valor el impacto económico y productivo de los 23 proyectos incorporados hasta el momento al régimen, los cuales contemplan inversiones globales por 49.766 millones de dólares y la estimación de generar más de 108.450 puestos de trabajo directos e indirectos en los sectores de minería, petróleo, gas, generación eléctrica, siderurgia e infraestructura.

Bajo esa premisa, el Presidente recorrerá Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de sumar nuevas escalas en territorio bonaerense, donde ya visitó instalaciones de firmas clave como Mega, Louis Dreyfus Company y Fertil Pampas. En el caso de San Juan, la expectativa se centra en el potencial de la industria minera y el desarrollo de los proyectos cupríferos y auríferos amparados por el régimen.

Litio, Vaca Muerta y blindaje político La avanzada oficial en las provincias ya registra antecedentes directos de peso. Recientemente, Karina Milei y Diego Santilli participaron en la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto (La Puna), junto a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca), oportunidad en la que suscribieron un Memorándum de Entendimiento para las futuras etapas III y IV con el fin de escalar a una producción de 100.000 toneladas anuales de litio.