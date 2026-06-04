Sin Michelli en el temario, el Senado debate jueces, propiedad privada y un acuerdo por la deuda

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 con una agenda cargada de temas impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Entre los puntos principales figuran el tratamiento de decenas de nombramientos judiciales, un proyecto sobre propiedad privada y la aprobación de un acuerdo con bonistas vinculados al default de 2001.

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La principal novedad será la ausencia del pliego de María Verónica Michelli, candidata a integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. El Poder Ejecutivo solicitó retirar su postulación, una decisión que generó cuestionamientos incluso dentro de La Libertad Avanza y abrió diferencias con sectores aliados. Finalmente, el tema fue excluido de la sesión de este jueves y será analizado en una nueva convocatoria prevista para la próxima semana.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel se acordó dar ingreso formal al pedido de retiro del pliego, aunque sin avanzar aún en su tratamiento. La definición permitió descomprimir la tensión política que se había generado en los últimos días.

En cuanto a los nombramientos judiciales, el oficialismo buscará aprobar alrededor de 50 pliegos de jueces federales que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. Otros candidatos quedarán para futuras sesiones.

Además, el Senado debatirá el proyecto denominado de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, una iniciativa promovida por el Gobierno que introduce modificaciones en materia de tierras rurales, expropiaciones y manejo del fuego. La propuesta ya genera debate entre distintos sectores políticos.

Por último, la Cámara Alta analizará un acuerdo con bonistas que mantuvieron litigios contra la Argentina por la deuda en default de 2001. El entendimiento contempla el pago de unos 171 millones de dólares y requiere aprobación legislativa para su implementación definitiva.

La sesión será observada de cerca por el oficialismo, que busca avanzar con proyectos clave mientras intenta contener las diferencias internas que dejó al descubierto la polémica en torno al caso Michelli.