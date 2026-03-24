    • 24 de marzo de 2026 - 09:59

    Capital recuerda a los vecinos que siguen vigentes los descuentos para el pago de las tasas municipales

    El beneficio de las diferentes rebajas que estableció el municipio de Capital seguirá hasta el próximo 31 de marzo.

    Hasta el 31 de marzo hay tiempo de pagar las tasas municipales de Capital con descuentos de hasta un 35%.

    Hasta el 31 de marzo hay tiempo de pagar las tasas municipales de Capital con descuentos de hasta un 35%.

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    Por Fabiana Juarez

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    Con el objetivo de aumentar la recaudación y de premiar a los vecinos cumplidores, el municipio de Capital prorrogó hasta el 31 de marzo una promoción que incluye hasta un 35% de descuento en el pago de las tasas. Este beneficio es para el pago único anual y para los contribuyentes que no registren deudas.

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    Los contribuyentes pueden comunicarse con el Centro de Atención al Vecino del municipio de Capital para consultar sobre los beneficios en el pago de tasas.

    Los contribuyentes pueden comunicarse con el Centro de Atención al Vecino del municipio de Capital para consultar sobre los beneficios en el pago de tasas.

    Esta promoción incluye un 15% de descuento en el Pago Anual. A esto se suma un 10% para el buen contribuyente que tiene el pago de las tasas al día, al 30 de noviembre del 2025. Y si el vecino adhiere al débito automático o paga a través de la página web del municipio, tiene un 10% de descuento más.

    Mientras que el descuento por el Pago Semestral asciende al 30% (10% por el pago más un 10% por ser buen contribuyente y 10% por estar adherido al débito automático o realizar el pago online).

    Acceso a las boletas de Capital

    Para acceder a las boletas, el contribuyente puede hacerlo a través de la pagina web del municipio (https://municipiosanjuan.gob.ar), haciendo click en el botón ‘pagar online o descargar el libre deuda’. Una vez que ingresa, carga el ID del contribuyente y la nomenclatura.

    Si el vecino quiere tener la boleta en mano, puede comunicarse a través de Whatsapp al 2645602660 y pedir la boleta. El municipio se la lleva a domicilio.

    Formas de pago de la tasas en Capital

    El pago se puede realizar a través de la página web del municipio. Si se elige el pago a realizar (anual, semestral, mensual) y se toca el botón de pago, se puede pagarla inmediatamente y de manera online a través de Mercado Pago y Plus Pago.

    Si no, se accede al pdf de la boleta para imprimirla y de esta manera pagarla en los entes recaudadores habilitados como San Juan Servicios, Rapi Pagos, etc.

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