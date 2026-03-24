Capital recuerda a los vecinos que siguen vigentes los descuentos para el pago de las tasas municipales

Con el objetivo de aumentar la recaudación y de premiar a los vecinos cumplidores, el municipio de Capital prorrogó hasta el 31 de marzo una promoción que incluye hasta un 35% de descuento en el pago de las tasas. Este beneficio es para el pago único anual y para los contribuyentes que no registren deudas.
Esta promoción incluye un 15% de descuento en el Pago Anual. A esto se suma un 10% para el buen contribuyente que tiene el pago de las tasas al día, al 30 de noviembre del 2025. Y si el vecino adhiere al débito automático o paga a través de la página web del municipio, tiene un 10% de descuento más.
Mientras que el descuento por el Pago Semestral asciende al 30% (10% por el pago más un 10% por ser buen contribuyente y 10% por estar adherido al débito automático o realizar el pago online).
Acceso a las boletas de Capital
Para acceder a las boletas, el contribuyente puede hacerlo a través de la pagina web del municipio (https://municipiosanjuan.gob.ar), haciendo click en el botón ‘pagar online o descargar el libre deuda’. Una vez que ingresa, carga el ID del contribuyente y la nomenclatura.
Si el vecino quiere tener la boleta en mano, puede comunicarse a través de Whatsapp al 2645602660 y pedir la boleta. El municipio se la lleva a domicilio.
Formas de pago de la tasas en Capital
El pago se puede realizar a través de la página web del municipio. Si se elige el pago a realizar (anual, semestral, mensual) y se toca el botón de pago, se puede pagarla inmediatamente y de manera online a través de Mercado Pago y Plus Pago.
Si no, se accede al pdf de la boleta para imprimirla y de esta manera pagarla en los entes recaudadores habilitados como San Juan Servicios, Rapi Pagos, etc.