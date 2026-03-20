La decisión de Mendoza de sumarse a la formación de especialistas en minería

La decisión de Mendoza de avanzar en la formación de recursos humanos especializados en minería marca un punto de inflexión en su estrategia de desarrollo. A través de la Resolución 724, la Dirección General de Escuelas de Mendoza aprobó la creación de la Tecnicatura Superior en Minería, una propuesta que responde a una demanda concreta, la necesidad de contar con profesionales capacitados ante el crecimiento de proyectos extractivos en la provincia.

Durante años, Mendoza mantuvo una relación ambivalente con la actividad minera, atravesada por debates ambientales, restricciones normativas y resistencias sociales. Sin embargo, el nuevo escenario económico y la búsqueda de diversificación productiva han impulsado una revisión de esas posturas. En ese contexto, la educación técnico-profesional emerge como una herramienta clave para acompañar -y ordenar- ese proceso.

La nueva carrera, que podrá dictarse en institutos de educación superior tanto públicos como privados con la debida autorización, tiene un enfoque integral. No solo apunta a la formación en tareas de prospección, exploración y gestión de proyectos, sino que incorpora contenidos vinculados a la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica y la relación con las comunidades. Este aspecto no es menor. La minería del siglo XXI exige estándares más exigentes, donde la licencia social y el cuidado del entorno son tan relevantes como la rentabilidad.

El paso dado por Mendoza no es aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en la región, donde distintas provincias buscan posicionarse frente al crecimiento de la demanda global de minerales estratégicos. En ese escenario, la disponibilidad de mano de obra calificada puede marcar la diferencia entre atraer inversiones o quedar relegados.

Sin embargo, la formación de técnicos no debe entenderse únicamente como una respuesta al mercado laboral. También implica una responsabilidad del Estado en la construcción de un modelo de desarrollo equilibrado. La resolución de la DGE lo plantea con claridad al considerar a la educación técnica como un pilar del crecimiento económico y territorial. Pero ese crecimiento deberá ser acompañado por controles efectivos, marcos regulatorios sólidos y una planificación que evite repetir errores del pasado.