Las gestiones de las áreas de Tránsito y Transporte han sido siempre muy complejas y de difícil conducción, más allá de haber contado con personal idóneo. Sin embargo, después de tres años de gestión con nueva estructura, se dispone de resultados positivos que invita a evaluar algunos parámetros como: seguridad vial, necesidad de bajar el número de accidentes y víctimas, formación de empleados que cumplen tareas de control y educación del usuario en sí. Cuando en diciembre de 2015 asumió el Dr. Emilio Baistrocchi como ministro de Gobierno de la provincia, el gobernador Sergio Uñac decidió volver a esa área la responsabilidad de Transporte. Creó una subsecretaría de la que comenzaron a depender tres direcciones, Tránsito y Planificación, Transporte, y Control de Tránsito. Designado el arquitecto Ariel Palma Pérez como subsecretario, se inició una gestión que parece haber puesto el acento en las últimas innovaciones; lo que permitió bajar a cero, la conflictividad, y disminuir las tasas de siniestralidad. Esto último se ha debido, a la puesta en marcha del Consejo Provincial de Seguridad Vial porque, en palabras de Palma, "el fundamento de todo es la seguridad vial, y en ese sentido, se ha conseguido que estos últimos tres años hayan sido los de menor cantidad de siniestros viales de los últimos 20 años, aún con más cantidad de vehículos y más cantidad de habitantes". El marco general es el "Plan 2015 - 2019" en marcha. Se divide en seis programas. El principal de ellos, es la Optimización y Jerarquización de Recursos Humanos, para lo cual se creó un organismo en la repartición para capacitar a la gente. A su vez, la creación de una oficina de "Seguimiento de gestión", que permitió más eficiencia administrativa, junto con una oficina de "Costos y de Planificación". Otro polo interesante y novedoso en este trienio en el área, es el llamado "Observatorio de Seguridad y Movilidad vial", que es el primero del país, asegura Palma. "Sirve para registrar el comportamiento, seguimiento y conteo vehicular. Ya son muchas las comisarías que cargan online los siniestros. Estas medidas alcanzan a los 19 municipios, en tres de los cuales, además, se están llevando a cabo obras que mejoran los servicios en este sector. Por un lado, en Jáchal se realiza la remodelación de su terminal de ómnibus, Valle Fértil trabaja para una mayor comunicación entre efectivos y organismos de control y prevención. Por este camino "se ha potenciado el sistema de base de datos con la policía y los juzgados de faltas". Además, con la corporación del sector empresarial, se acordó la implementación de la tarjeta SUBE, y sobre el valor del boleto, "unas 150 mil personas (Anses, jubilados, pensionados, amas de casa, ex combatientes de Malvinas, etc.), pagan con un 55% de descuento, lo que da un valor menor que el del año anterior". Por otra parte, la Terminal de Ómnibus en remodelación, "no es un lavado de cara, sino convertir el lugar en un espacio moderno, funcional, eficiente y con mayor orden", dice el funcionario. Los taxis y remises también están sobre la mesa del organismo, sobre todo, por el control de los ilegales y el buen hacer de los legales: "Llevamos 385 licencias entregadas, ya que tras un llamado se inscribieron 650 y solo completaron el tramite 290, luego se hicieron más llamados". Finalmente, para enfrentar el problema de los animales sueltos en las rutas, se hacen operativos territoriales con el Ministerio de Gobierno y, paralelamente, están en marcha proyectos de promoción con niños y jóvenes, habiéndose creado 380 brigadas de seguridad escolar, que se aplican también en colonias de verano.



"En Calingasta, se implementará por primera vez el servicio de taxis". (Ariel Palma, subsecretario de Transporte).