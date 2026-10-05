Altar reportó nuevos resultados alentadores con más de 1,7 km de mineralización en una sola perforación

El proyecto Altar , uno de los grandes desarrollos de cobre y oro de San Juan, sumó un nuevo resultado de perforación que vuelve a poner en dimensión la escala de su sistema mineralizado. Aldebaran Resources informó un intervalo de 1.728,9 metros continuos con una ley de 0,45% de cobre equivalente (CuEq) en uno de los pozos completados durante la campaña 2025-2026.

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La perforación ALD-26-260 comenzó a interceptar mineralización desde los 141 metros de profundidad y, dentro del tramo total, encontró 1.427,9 metros con 0,52% CuEq . Más abajo apareció uno de los sectores más relevantes: 756 metros con 0,68% CuEq , compuesto por 0,61% de cobre, 0,03 gramos de oro por tonelada y 2,12 gramos de plata por tonelada. Dentro de esa zona también se identificaron 88 metros con 0,84% CuEq.

El dato de 1,7 kilómetros no representa la profundidad total del pozo ni implica que todo ese tramo tenga idéntica concentración de metal: se trata de la longitud continua atravesada por la perforación que cumplió con los parámetros utilizados por la compañía para reportar la mineralización. La empresa informó que los intervalos corresponden al espesor verdadero estimado del depósito.

El resultado principal formó parte del último paquete de datos de la campaña y no apareció de manera aislada. Aldebaran comunicó otras cuatro perforaciones con largos intervalos de mineralización de cobre, oro y plata , todos superiores a los 800 metros.

El pozo ALD-26-266 interceptó 918,8 metros con 0,62% CuEq , incluyendo 302 metros con 0,76% y, dentro de ese sector, 212 metros con una ley de 0,83%. Otro sondeo, el ALD-26-265, entregó 901 metros con 0,47% CuEq , con un tramo interno de 196 metros que alcanzó 0,73%.

A su vez, el ALD-26-269 registró 940,7 metros con 0,49% CuEq, incluyendo 165 metros con 0,80%, mientras que el ALD-26-271 reportó 841,9 metros con 0,54% CuEq, dentro de los cuales se destacaron 253 metros con 0,73%. Los resultados aportan nueva información sobre la continuidad y distribución de las zonas de mejor ley dentro del depósito.

El cobre equivalente o CuEq es un indicador que permite expresar en una misma unidad el aporte económico estimado de distintos metales presentes en una muestra. En el caso de Altar, el cálculo utilizado por Aldebaran contempla cobre, oro, plata y molibdeno, por lo que una ley de 0,45% CuEq no significa que todo ese valor corresponda exclusivamente a cobre.

Más de 70.000 metros de perforación entrarán en el nuevo cálculo

La importancia de esta última tanda de resultados también está vinculada con el próximo paso técnico del proyecto. La compañía prepara una actualización de la estimación de recursos minerales durante 2026, que incorporará más de 40.000 metros de nuevas perforaciones realizadas en el depósito principal de Altar desde la estimación publicada a fines de 2024.

A ese volumen se sumarán aproximadamente 30.000 metros perforados en Radio Porphyry, un objetivo adyacente que hasta ahora nunca había sido incluido formalmente dentro de una estimación de recursos. En total, son alrededor de 70.000 metros de información adicional que podrían modificar la dimensión conocida del sistema.

John Black, CEO de Aldebaran, destacó precisamente la escala que mostró la perforación de más de 1,7 kilómetros y señaló que la futura actualización debería permitir reflejar mejor el potencial de crecimiento de Altar. Los nuevos datos servirán además como base para el estudio de prefactibilidad previsto para 2027, una instancia más avanzada que permitirá precisar aspectos técnicos, económicos y de ingeniería de una eventual mina.

Un proyecto pensado para casi medio siglo de operación

La última estimación publicada con datos hasta 2024 calculó para Altar 2.400 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, con una ley promedio de 0,42% de cobre, además de 0,07 gramos de oro y 1,22 gramos de plata por tonelada. A eso se agregan 1.220 millones de toneladas de recursos inferidos, categoría que posee un menor grado de certeza geológica.

El proyecto ya cuenta también con una Evaluación Económica Preliminar (PEA) presentada en 2025. Ese estudio planteó una operación con 48 años de vida útil, incluidos tres años de construcción, y una planta capaz de procesar 60.000 toneladas diarias. Bajo los precios considerados en el escenario base, estimó un valor actual neto después de impuestos de aproximadamente US$2.000 millones y una tasa interna de retorno del 20,5%.

Altar está ubicado en Calingasta, dentro del cinturón cuprífero de la cordillera sanjuanina, próximo a proyectos como Los Azules y El Pachón. Aldebaran posee actualmente el 80% del proyecto, mientras que el 20% restante pertenece a Sibanye-Stillwater.

Con el cierre de la campaña 2025-2026, el foco pasará ahora a integrar toda esa nueva información en el modelo geológico. El resultado de 1.728,9 metros mineralizados en un solo pozo, acompañado por otras cuatro perforaciones de más de 800 metros, será una de las piezas centrales para determinar cuánto puede crecer el recurso conocido de Altar antes de avanzar hacia la prefactibilidad.