Exitosa convocatoria: el Hackatón minero de Diario de Cuyo ya suma 90 inscriptos y sigue creciendo

La convocatoria del Hackatón de Diario de Cuyo comenzó a mostrar una fuerte respuesta: 90 personas ya se inscribieron para participar de la competencia , distribuidas en 54 equipos que buscarán transformar problemas concretos de la industria minera en ideas y prototipos con potencial de aplicación.

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El número continúa creciendo mientras permanece abierta la etapa de inscripción. Desde que se habilitó la convocatoria comenzaron a sumarse equipos interesados en competir en alguno de los cinco desafíos propuestos dentro de Hackeando la Minería , iniciativa surgida de la segunda edición del Ciclo Pilares realizada el 18 de septiembre.

La competencia propone trabajar sobre cinco problemas concretos agrupados en tres grandes ejes: agua, acuerdo social y seguridad . Entre los desafíos aparecen el monitoreo hídrico participativo, la gestión educativa de cuencas mediante herramientas digitales, el fortalecimiento de proveedores locales, la trazabilidad de las inversiones sociales y el uso de telemetría y control remoto para mejorar la seguridad de maquinaria pesada.

La dinámica está pensada para perfiles diversos. Pueden participar desarrolladores, estudiantes, emprendedores, startups, empresas tecnológicas, proveedores mineros y profesionales de distintas disciplinas. No es necesario llegar con un producto terminado ni con un prototipo previamente desarrollado : el objetivo es construir una primera solución viable durante el proceso

Los equipos pueden estar integrados por entre una y cinco personas y la participación es gratuita. La inscripción permanecerá abierta hasta el 9 de octubre . Luego, las mejores propuestas accederán a instancias de mentoría y presentarán sus proyectos el 18 de noviembre, mientras que la premiación será el 19 de noviembre durante el FNS Forum.

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$17 millones para las mejores propuestas

El Hackatón repartirá $17 millones en premios. El proyecto ganador recibirá $7 millones y una capacitación avanzada en inteligencia artificial con Digital House, mientras que el segundo y tercer puesto obtendrán $5 millones cada uno.

Con 90 participantes y 54 equipos ya registrados, la convocatoria entra ahora en sus últimos días de inscripción con el objetivo de seguir incorporando nuevas miradas y disciplinas al desafío de encontrar soluciones para la minería sanjuanina.

Las personas interesadas pueden consultar los desafíos y completar la inscripción en el sitio oficial del Ciclo Pilares:

Inscribirse al Hackatón de Hackeando la Minería