Exitosa convocatoria: el Hackatón minero de Diario de Cuyo ya suma 90 inscriptos y sigue creciendo

La convocatoria del Hackatón de Diario de Cuyo comenzó a mostrar una fuerte respuesta: 90 personas ya se inscribieron para participar de la competencia, distribuidas en 54 equipos que buscarán transformar problemas concretos de la industria minera en ideas y prototipos con potencial de aplicación.
El número continúa creciendo mientras permanece abierta la etapa de inscripción. Desde que se habilitó la convocatoria comenzaron a sumarse equipos interesados en competir en alguno de los cinco desafíos propuestos dentro de Hackeando la Minería, iniciativa surgida de la segunda edición del Ciclo Pilares realizada el 18 de septiembre.
Cinco desafíos para resolver problemas reales
La competencia propone trabajar sobre cinco problemas concretos agrupados en tres grandes ejes: agua, acuerdo social y seguridad. Entre los desafíos aparecen el monitoreo hídrico participativo, la gestión educativa de cuencas mediante herramientas digitales, el fortalecimiento de proveedores locales, la trazabilidad de las inversiones sociales y el uso de telemetría y control remoto para mejorar la seguridad de maquinaria pesada.
La dinámica está pensada para perfiles diversos. Pueden participar desarrolladores, estudiantes, emprendedores, startups, empresas tecnológicas, proveedores mineros y profesionales de distintas disciplinas. No es necesario llegar con un producto terminado ni con un prototipo previamente desarrollado: el objetivo es construir una primera solución viable durante el proceso
Los equipos pueden estar integrados por entre una y cinco personas y la participación es gratuita. La inscripción permanecerá abierta hasta el 9 de octubre. Luego, las mejores propuestas accederán a instancias de mentoría y presentarán sus proyectos el 18 de noviembre, mientras que la premiación será el 19 de noviembre durante el FNS Forum.
Hackatón minero de Diario de Cuyo con premio de $17 millones: abren las inscripciones y estas son las bases y condiciones para participar
$17 millones para las mejores propuestas
El Hackatón repartirá $17 millones en premios. El proyecto ganador recibirá $7 millones y una capacitación avanzada en inteligencia artificial con Digital House, mientras que el segundo y tercer puesto obtendrán $5 millones cada uno.
Con 90 participantes y 54 equipos ya registrados, la convocatoria entra ahora en sus últimos días de inscripción con el objetivo de seguir incorporando nuevas miradas y disciplinas al desafío de encontrar soluciones para la minería sanjuanina.
Las personas interesadas pueden consultar los desafíos y completar la inscripción en el sitio oficial del Ciclo Pilares:
Inscribirse al Hackatón de Hackeando la Minería