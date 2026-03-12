    • 12 de marzo de 2026 - 16:21

    Los Azules fue reconocido en Argentina Week 2026 por su compromiso con la inversión productiva

    El proyecto de cobre Los Azules recibió una mención especial durante el cierre del evento en Nueva York.

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El proyecto minero Los Azules recibió una Mención Especial durante el cierre de la Argentina Week 2026. La distinción fue otorgada por AmCham Argentina a Andes Corporación Minera por su compromiso con la inversión productiva y el desarrollo económico en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

    El evento realizado en las oficinas de Microsoft en Times Square, en la ciudad de New York City, reunió a más de 270 empresarios, inversores y funcionarios, y marcó el cierre de una semana de actividades destinadas a promover oportunidades de inversión en el país.

    La distinción fue entregada por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, como parte de una ceremonia en la que se reconoció a compañías que avanzan con inversiones de gran escala y de largo plazo bajo este régimen. En ese marco, Los Azules fue destacado junto a otras empresas de los sectores minero, energético e infraestructura.

    El reconocimiento fue recibido por Rob McEwen y Michael Meding, quienes representaron al proyecto y destacaron el compromiso sostenido con el desarrollo minero en Argentina, un vínculo que se extiende por más de dos décadas y que refleja el avance del proyecto desde la etapa de exploración hasta su preparación para la construcción. También estuvo presente el gobernador Marcelo Orrego.

    image
    Los Azules, un proyecto estratégico para la minería argentina

    Los Azules se convirtió en el primer proyecto de cobre en la historia del país en obtener la aprobación integral bajo el RIGI, con un plan de inversión de USD 2.670 millones registrado bajo la Resolución 1553/2025. Además, cuenta con permisos ambientales de construcción y operación vigentes desde fines de 2024.

    El Estudio de Factibilidad del proyecto confirma un activo de larga vida con sólidos fundamentos económicos, con un CAPEX inicial estimado en USD 3.170 millones, un valor actual neto (VAN) de USD 2.900 millones al 8% y una tasa interna de retorno después de impuestos del 19,8% con un precio de referencia del cobre de USD 4,35 por libra. A valores actuales cercanos a USD 5,80 por libra, el VAN asciende aproximadamente a USD 6.200 millones y la TIR ronda el 30%.

    El proyecto está diseñado para producir cátodos de cobre grado LME mediante un proceso de lixiviación en pilas y SX-EW abastecido con energía renovable. Se estima una producción promedio de 148.000 toneladas anuales durante 22 años, con picos de 204.000 toneladas por año en los primeros cinco años de operación.

    A precios actuales del cobre, esto podría representar exportaciones promedio por unos USD 1.900 millones anuales, con ingresos cercanos a USD 2.600 millones por año en la etapa inicial de mayor ley, además de generar más de 3.500 empleos directos e indirectos.

    El RIGI, que otorga 30 años de estabilidad fiscal, legal y cambiaria, busca brindar previsibilidad a los inversores y facilitar el financiamiento y desarrollo de proyectos de gran escala como Los Azules, considerado uno de los emprendimientos cupríferos más importantes en desarrollo en Argentina.

