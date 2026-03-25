Desaparecido en San Juan: intensa búsqueda de Ángel Correa, adulto mayor de 76 años

Ángel Eduardo Correa fue visto por última vez el 25 de marzo y activaron el programa “San Juan Te Busca”. Tiene antecedentes de extravíos y crece la preocupación.

Un nuevo caso de desaparición encendió las alarmas en San Juan y mantiene en vilo a familiares y autoridades. Se trata de Ángel Eduardo Correa, un adulto mayor de 76 años que fue reportado como extraviado este miércoles.

Ante la urgencia del caso, se activó el programa “San Juan Te Busca”, desde donde se difundieron sus datos y características físicas con el objetivo de dar rápidamente con su paradero. La Policía solicitó la colaboración de toda la comunidad.

De acuerdo a la información oficial, Correa es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello canoso rasurado. Al momento de su desaparición vestía un pantalón gris, una chomba blanca desteñida con rayas verdes horizontales y calzaba alpargatas negras o zapatillas azules con suela blanca.

La situación genera una fuerte preocupación, ya que no se trata de un hecho aislado. El hombre ya había sido reportado como desaparecido el 27 de octubre de 2025, ocasión en la que fue encontrado con vida dos días después tras un intenso operativo. Semanas más tarde, volvió a ausentarse de su hogar, protagonizando otro episodio similar.

Este historial refuerza la urgencia del operativo actual, mientras familiares y efectivos policiales intensifican los rastrillajes para encontrarlo lo antes posible.