El jefe de Gabinete, Marcos Peña y el vicejefe, Mario Quintana, compartieron ayer un almuerzo con la diputada nacional Elisa "Lilita" Carrió durante el cual se consideró la marcha de la economía, el tema de las tarifas energéticas, las medidas adoptadas por el Banco Central para frenar la escalada del dólar y los anuncios efectuados por los Ministerios de Hacienda y de Finanzas para reducir el déficit fiscal, entre otras cuestiones.



"Se trató de un encuentro a agenda abierta en el que se hizo un repaso de todos los temas de actualidad", comentó el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez.



El almuerzo se sirvió en la quinta presidencial de Olivos pero no participó Mauricio Macri.



"Lilita salió tranquila tras el encuentro ya que hoy se logró serenidad con el dólar tras los anuncios", contó Sánchez.



Entre otras cuestiones "se conversó sobre el tema de las tarifas y del precio del dólar; frente a la jornada del jueves, la de hoy fue de distensión en los mercados, donde se sintieron las medidas del Banco Central", analizó el referente de la Coalición Cívica.



Sobre el precio del dólar, señaló que "Lilita estaba muy tranquila, y ya lo dijo, en el sentido de que estos son saltos reales provocados por decisiones que no son propias de la Argentina, que impactan en varios países y que la Argentina tiene que tener las herramientas para poder hacerles frente, ya que por suerte hay un Banco Central fuerte".



"Carrió insistió en que hay que desdramatizar el tema", indicó Sánchez, quien defendió la actuación del Banco Central y recordó que "el presidente Mauricio Macri opina que las reservas del país están para enfrentar estas situaciones y no para guardarlas en estos momentos".



La diputada chaqueña suele aparecer públicamente en momentos de expectación pública, y el jueves hizo lo propio al concurrir a la Casa Rosada.



Sánchez, al criticar el proyecto de la oposición que propone retrotraer el precio de las tarifas, manifestó que "no hace un cálculo real del impacto fiscal que va a tener si se aprueba", y apuntó que la iniciativa "suena muy simpática, pero me hace acordar al proyecto monstruo original que se había presentado en Diputados por la ley de impuesto a las ganancias". "En ese caso, los mismos gobernadores del PJ les dijeron que era un desastre y pidieron hacer algo como la gente y volvió a Diputados, y salió una ley como la gente y razonable de impuestos a las ganancias", dijo. Al comparar la actual situación con aquel proyecto, enfatizó que "en este sentido me parece que pasa algo parecido, quieren que se baje el IVA a los servicios públicos, pero no quieren que los gobernadores queden desfinanciados, pero me tienen que explicar entonces cómo se hace".



Acerca de la posibilidad de un veto en caso de aprobarse la iniciativa, sostuvo: "Dijimos que cuando los proyectos o las leyes sean malas para la Nación, el Presidente tiene la convicción y la fortaleza suficiente de usar esa herramienta constitucional, que es excepcional, que no le gusta a nadie tener que usarla, pero no vamos a dejar que una ley le haga daño al país".

>> En boca de todos

JOSÉ URTUBEY - Dirigente de la UIA

Dijo que las subas del dólar y las tasas "no son un drama ni significan que estemos yendo a una crisis bruta", sino que "es necesario equilibrar las variables". A su criterio, "para combatir la inflación hay que fortalecer la oferta productiva y no al revés". "Tasas superiores al 33% no es el camino porque encarecen el crédito".

HERNÁN VÁZQUEZ - Actual CEO de Volkswagen

Consideró que el dólar tuvo un "bandazo" pero "fue artificial" y dijo que le preocupa más la inflación que no solo el gobierno debe ayudar a contenerla. "No nos gustan los bandazos con el tipo de cambio, pero lo del jueves fue artificial, una exageración", expresó al oficializar una inversión de U$S150 millones en Córdoba.

GABRIEL ZELPO - Econ. de la consultora Elypsis

Analizó que las medidas anunciadas "son paliativos para calmar el mercado cambiario. Además con ellas el Gobierno demuestra que maneja la situación ". "Estas medidas no son gratuitas. Tendrán sus costos. Quizá haya menor obra pública y se encarecerá el crédito a corto plazo", reflexionó.