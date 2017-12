Frente a la decisión del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), de no dar a conocer la estimación de la cosecha en diciembre, como se hacía todos los años, una consulta entre productores de la provincia arrojó como conclusión que se anticipa que la próxima vendimia en San Juan puede arrojar como resultado la existencia de un 10% más de uvas que este año. En el 2017 se recolectaron en San Juan 5,5 millones de quintales, 12,6 millones en Mendoza y 1,5 millones en las otras provincias vitivinícolas, totalizando 19,6 millones de quintales en todo el país (ver infografía).

El INV resolvió no anticipar la estimación de cosecha este mes, sino hacerlo el próximo 21 de febrero, basado en que "sólo sirve para maniobras especulativas" de los bodegueros, según afirmó su titular, Carlos Tizzio. Y agregó que la decisión se tomó luego de constatar que los errores que dio este informe a lo largo de una década eran muy grandes.



La decisión fue muy criticada porque productores y bodegueros locales dijeron que en San Juan, donde se cosecha antes que en Mendoza, no podrán planificar la recolección, molienda, elaboración y destino de la uva. También cuestionaron que la única estimación oficial que harán los técnicos llegará tarde a la mesa de los gobiernos provinciales para establecer el porcentaje de mosto en el acuerdo que se celebra todos los años desde 1994.



Viñateros y bodegueros locales basaron su estimación en que este año los parrales vienen con mejor sanidad, que hubo más agua y por lo tanto hubo mejor riego y que hasta ahora no se han producido contingencias climáticas importantes.



Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes, dijo que "en los parrales se ve un poco más de uva", y precisó que "mucha es para consumo en fresco".



José "Catuco" Molina, de la Cámara de Productores Vitícolas, sostuvo que "la sanidad viene muy bien", pero advirtió que "la cosecha de uvas tintas no va a alcanzar y van a faltar, al menos, unos 300 millones de kilos".



La única entidad que salió a acompañar la decisión del INV de no anticipar los datos de la cosecha fue la Federación de Viñateros, que conduce Eduardo Garcés, con el argumento de que "esta estimación sólo sirve para que los bodegueros empiecen a especular si van a pagar más o menos cara la uva". Y sobre la cantidad de kilos para la próxima vendimia el dirigente adelantó que "en San Juan no va a haber menos uva que la cosecha pasada, seguramente habrá más".



El que se mostró muy molesto fue Andrés López, de área vitivinícola de la Cámara de Producción, Empaque y Comercio de Pocito (CPEC). "El INV es una institución que no sirve y una muestra fue que nunca explicaron porqué en el 2015 se perdieron el equivalente a 20 meses de stock". Sobre la vendimia estimó que "habrá más uva".



Ángel Leotta, de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), expresó que "los parrales vienen con muy buena sanidad por lo que habrá un volumen mayor de cosecha": Pero aclaró que el incremento no es tanto de uvas tintas sino de las variedades comunes".



Osvaldo Sánchez, de la Cámara Vitivinícola, manifestó que "estamos frente a una vendimia buena" y aclaró que "hubiera hecho falta el pronóstico para tomar decisiones".



Más cauto, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, expresó que "lo más prudente sería espera antes de hablar de una estimación. Ojalá que haya más uvas y que los precios sean los adecuados, somos optimistas en ese sentido".

Problemas por el clima

Faltará vino

Por problemas con factores climáticos en otros países, sobre todo en Europa, en el sector viñatero estiman que van a faltar unos 3.000 millones de litros de vinos en el mundo, el 8% de la producción mundial. Debería ser una oportunidad para que aprovechen las bodegas argentinas.