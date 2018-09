Anuncios. Los comercios adheridos al plan exhibirán cartelería que permitirá que los compradores los identifiquen, como venía sucediendo hasta junio pasado.

Dar previsibilidad en las compras al consumidor e incrementar la facturación en los negocios. Con esos objetivos nació el plan Precios Cuidados que estuvo vigente hasta junio pasado y que ahora, a pedido de la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa), están a punto de reflotar. Con esa finalidad, la próxima semana habrá una reunión con la secretaria de Industria, Sandra Barceló. En principio la idea es que sean unos 30 productos de la canasta básica, la mayor cantidad posible de procedencia local, y con una vigencia inicial de 30 días, que los quieren ir renovando.



Con la suba del dólar y la espiral inflacionaria en ascenso, en el sector comercial sanjuanino vieron la necesidad de reflotar el plan con el Gobierno provincial. "Fue una herramienta que funcionó muy bien y que ahora queremos que vuelva", dijo Donna, titular de la Cassa. Por eso ya tuvo contactos con Barceló, la funcionaria del Gobierno provincial encargada de esa área. "Si los supermercadistas quieren volver al plan el Gobierno los va a acompañar", dijo la secretaria.



El programa permite que el Gobierno y los supermercadistas acuerden un listado de productos, entre los que hay lácteos, aguas, sodas, jugos, aceites, vinos, carnes, fideos y pollo, entre otros, la mayor parte elaborados por pymes locales. Y se asume el compromiso de mantener los precios, inicialmente por 30 días, e irlos renovando paulatinamente con la intención de beneficiar a los compradores en épocas en las que casi todos los días la gente se encuentra con precios nuevos. Uno de los motivos son los incrementos de precios de los últimos días (ver aparte).



La mercadería que forma parte del programa se exhibe en los negocios que están perfectamente individualizados con un logo de "Precios cuidados". Incluso en marzo pasado, para el inicio de las clases, se incluyen artículos de librería y mochilas, gracias a un acuerdo al que se sumaron comerciantes del rubro.



Donna aclaró que en la confección del listado de los artículos cuentan con el asesoramiento de nutricionistas "para definir una serie de productos que no pueden faltan en la dieta de ningún sanjuanino".



En la mejor época del plan contó con la adhesión de 60 comercios, incluso de los departamentos del Gran San Juan, y la idea es ahora llegar a un número similar. Pero Donna aclaró que la participación es abierta y que se podrán sumar todos los comerciantes que lo deseen. "Queremos que se sumen la mayor cantidad de gente posible para que asumamos el compromiso de mantener los precios para favorece a la población", dijo el directivo.



El plan se puso en marcha en agosto de 2016, cuando el Gobierno en conjunto con el sector privado presentaron cada mes un listado de artículos de la canasta básica de alimentos con precios de referencia que los ciudadanos podían encontrar en comercios de todo San Juan, exceptuadas las grandes cadenas. En las góndolas la gente podía identificar los productos, en su mayoría de origen local, con cartelería proporcionada por el Gobierno sanjuanino.



A nivel nacional, el Gobierno de Mauricio Macri tiene su programa propio, que es el de Precios Cuidados, que incluye alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, útiles escolares y lámparas led, entre otros artículos. Y que ahora quieren ampliar (ver página 11).





Una suba del 15% en sólo 10 días



Según datos de la la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios publicados ayer, sólo en los últimos 10 días se ha registrado un incremento en las listas del precios del orden del 15%, una cifra considerable si se considera que es la mitad del aumento ocurrido en los últimos 3 meses. Según datos de la misma entidad, en junio fue del 15%, en julio del 5% y en las 4 primeras semanas de agosto alcanzó el 10%.



Esa era la situación en el ámbito de los negocios locales, pero no entre las grandes cadenas nacionales. En este otro ámbito, en cambio, los gerentes de dos supermercados líderes dijeron que los proveedores todavía no llegaban con listas de precios nuevas, pero que no se van a demorar, más con la última suba de combustibles de ayer, que influye en los fletes.