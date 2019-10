Vigente. El listado actual de productos de Precios Acordados incluye 14 artículos de la canasta de alimentos, pero la intención es ampliarlo e incluir otro tipo de productos, por ejemplo de perfumería.

Frente a la decisión de las grandes cadenas nacionales, como Carrefour y Walmart, que salieron a anunciar la decisión de congelar los precios de alimentos y bebidas por 15 días como estrategia de ventas, los supermercadistas sanjuaninos buscan ampliar el plan Precios Acordados que finaliza mañana. En el sector hablan de sumar más productos -ahora son 14- y de mantener los valores actuales en una época de una fuerte escalada inflacionaria y con la incertidumbre por lo que pasará tras las elecciones del domingo pasado.



"Estamos trabajando para ampliar el programa con más productos y por ejemplo incluir también artículos de perfumería", dijo ayer Mario Gee, desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa).



El puntapié inicial lo dio la cadena francesa al anunciar que "es momento de elegir, y en Carrefour elegimos acompañar a nuestros clientes con responsabilidad. Para darles tranquilidad, Carrefour no aumentará los precios de los alimentos durante 15 días e invitará a todas las empresas a sumarse a este compromiso". El congelamiento abarca alimentos y bebidas en todas las sucursales, incluida la de San Juan, ubicada en General Acha y Libertador. En sus hipermercados, por ejemplo, dicen que habrá 16.000 artículos sin incrementos.



Luego se sumó la norteamericana Walmart al dar a conocer que "nosotros también vamos a mantener los precios e invitamos a nuestra cadena de valor y socios a asumir el mismo desafío". Incluso desde la cadena dijeron que no quieren limitarse a los 15 días (propuestos por su competencia) sino mantenerlos el mayor tiempo posible.



En el caso de San Juan había vuelto a entrar en vigencia el martes 1 de octubre un nuevo acuerdo entre la cámara que nuclea a los supermercadistas locales con el Gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción, que incluyó 14 artículos y con un 3,84% de incremento en promedio. Comprende artículos tales como azúcar, aceite, leche, yogur, harina, fideos, arroz, puré de tomate, yerba, arvejas, te, duraznos en lata, huevos y pan rallado.



Pero el plan vence mañana y como los supermercadistas locales necesitan mejorar sus ventas ya están en tratativas para relanzar el plan, que nació en agosto de 2016, y que se ha venido manteniendo con distintos altibajos a lo largo de los años. "Por supuesto que queremos ampliar el plan", dijo Gee. Y en ese propósito ya están manteniendo contactos para lograr ese objetivo.



El acuerdo que está vigente ahora no fue fácil de negociar. Es que los supermercadistas argumentaban que con los constantes aumentos de precios no podían asegurar mantener un listado sin variantes durante 30 días. Incluso se llegó a temer que el programa no iba a continuar. Pero después de algunas idas y venidas se logró cerrar el acuerdo.



El último convenio había sido alcanzado en mayo pasado. Incluía 25 productos, además de dos tipos de carnes y pollo. Pero en la nueva negociación entraron menos artículos y la carne vacuna y la de aves desaparecieron.



Hasta ahora los supermercados que adhieren son 23, que están ubicados en Capital, Chimbas, Albardón, Angaco, Rivadavia, Pocito, Rawson, Iglesia, 25 de Mayo, Santa Lucía, Calingasta y Jáchal.



Lo que juega en contra de cualquier acuerdo de precios es la constante escalada inflacionaria. Por ejemplo en septiembre pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 5,9%, la cifra más alta registrada en el último año calendario, según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).







Sin prórroga



Iniciativa nacional



El programa de "Precios Esenciales" lanzado por el Gobierno nacional a mediados de abril para contener la suba de precios de los alimentos llegó a su fin y la decisión oficial es no prorrogarlo, según informaron ayer fuentes oficiales. Se trató de una lista de 64 alimentos que mantuvieron fijo su valor por seis meses. Ahora la Secretaría de Comercio negocia con las empresas de consumo masivo que participan de este programa la posibilidad de que continúen en el programa Precios Cuidados, del cual Esenciales formaba parte.