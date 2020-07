Teniendo en cuenta que las expectativas no son buenas en materia de disponibilidad de agua en la provincia, a raíz de que el territorio continúa atravesando una sequía histórica; las autoridades continúan el plan de recuperación de una batería de pozos de riego estatales para que puedan ayudar a los diques en la distribución en el valle de Tulum en la próxima temporada agrícola que arranca en octubre. Hasta el momento ya se reacondicionaron y están funcionando 30 perforaciones.

Hay otros 12 pozos que se están equipando o se planean equipar mediante expedientes abiertos en el Departamento de Hidráulica, y para el mes próximo se ha organizado una licitación para recuperar en su totalidad otros 18, según informó Maximiliano Delgado, titular del Departamento de Hidráulica de la provincia.

Con esto se completará un plan de reactivación de 60 perforaciones de agua subterránea en diferentes zonas del valle de Tulum, el de mayor concentración poblacional y de cultivos agrícolas de la provincia. Los valles de Calingasta y Valle Fértil tienen otro sistema de distribución.

Un vez que estén listos los 60 pozos se calcula que aportarán en conjunto unos 6 m3/s diarios de agua al sistema para mejorar la distribución por los canales de riego de la provincia. Para tener una idea de la magnitud de ese aporte, se puede recordar que en el mes de enero pasado, por ejemplo, se erogaban de los diques unos 45 m3/s diarios de distribución; mientras que en los meses de junio o el actual está en 22 m3/s de distribución.

Es decir, los 60 pozos estatales van a aportar un 13,3% en los meses de verano y un 27% en los invernales. Ese volumen de agua subterránea ya no será necesario sacarlo de los diques, maniobra que permitirá que estos puedan tener un poco más de reservas de agua y no llegar al próximo verano secos como iba a ocurrir, a raíz de varios años de sequía.

Delgado dijo que todos los pozos de riego estarán funcionando para cuando comience el próximo ciclo hídrico 2020/2021 dentro de tres meses.

LA MARCHA DEL PLAN

En el Parque Sarmiento, en el departamento Zonda, ya se recuperaron 25 perforaciones que en este momento están andando y aportando agua a Obras Sanitarias para potabilizar para el consumo humano. No sólo se han recuperado los pozos o se han equipado, sino que además se han recuperado dos transformadores en la zona para que permitiesen proveer la energía eléctrica suficiente para que estén en marcha. Otras 5 perforaciones también están en funcionamiento en el Canal del Norte. De las 30 perforaciones restantes que faltan hay otras 10 que se están equipando y que están ubicadas sobre los canales principales que son el del Norte, el Céspedes y el Benavídez. Además, a través de expedientes de Hidráulica ya se está preparando el equipamiento de otras 2 perforaciones en Chimbas.

Por último, durante las primeras dos semanas de agosto próximo se abre una licitación por 18 perforaciones más con equipamiento para todo el Valle de Tulum.

La decisión de recuperar estos 60 pozos de riego se tomó a principios de año debido a que se detectó que el río traía mucha menos agua de lo previsto en el pronóstico hídrico, y se debió empezar a distribuir un 20% menos de lo normal.

Luego de las mediciones de nieve hechas en la cordillera en la primavera pasada, las autoridades de Hidráulica dieron a conocer en octubre pasado un pronóstico de derrame hídrico del río San Juan para el ciclo 2019-2020 de 659 hm3 de agua, con un máximo de 700 hm3 en el caso de que se produjeran nevadas tardías. Solamente en el caso de que fuese muy desfavorable, la previsión podía caer a 550 hm3. Pero la realidad fue peor, y ahora se espera un derrame real de no más de 520 hm3. Eso significa que viene un 23,6% menos de agua de la media esperada, que ya era escasa. El río trae este año el menor volumen desde que hay registros.

LAS NEVADAS

San Juan viene transitando la peor y más prolongada sequía en 111 años, desde que Hidráulica empezó a tomar registros del caudal de su principal río, en 1909. Este invierno han ocurrido tres nevadas en la cuenca del río San Juan en Calingasta -dos el 13 y el 21 de junio y otra el primer fin de semana de julio- y si bien han sido copiosas y se puede decir que hay más nieve que el año pasado a esta altura, las autoridades provinciales son cautas. En primer lugar, hacen falta más nevadas para poder respirar un poco más aliviados respecto a la situación hídrica, y además, hay que ver cuánto de esa precipitación que hoy está acumulada en la cordillera realmente se solidifica y puede convertirse en reserva de agua para la época estival. El secretario de Agua y Energía, Juan Carlos Caparrós, dijo a este diario que de no haber nuevos temporales de nieve en lo que resta de julio y agosto, el panorama de escasez será similar al del año pasado, que fue crítico. De concretarse, se llegará a fin de año con los tres diques -Caracoles, Punta Negra y Ullum-, con sus niveles históricos más bajos.

Las perforaciones

5 mil son los pozos de riego privados que se calcula que existen solamente en el Valle de Tulum.

Activos

800 Son las perforaciones que estiman en el sector productivo que deben estar funcionando actualmente

Ofrecimiento

200 son los pozos que los productores ofrecen que se usen "solidariamente" para verter agua en los canales de riego.

Ley de Sequía, en la recta final

Con un escenario actual de grave sequía en la provincia de San Juan, que los pronósticos indican que empeorará la próxima temporada y se volverá a repetir un ciclo seco; los productores regantes junto a las autoridades de Hidráulica ya están planificando iniciativas para optimizar el manejo del escaso recurso para el 2021. Fundamentalmente se trabaja en la redacción de una "Ley de Sequía" que permita a la provincia poder obtener créditos nacionales para solventar con perforaciones de agua subterránea el faltante de agua estimado, que rondaría probablemente un tercio de la demanda actual. La norma reemplazaría a la actual Ley de Emergencia Hídrica (que incluye inundaciones), bajo el argumento de que la provincia transita 10 años seguidos de escasez.

Maximiliano Delgado, titular del Departamento de Hidráulica, informó que la próxima semana se enviará un borrador de la norma a la Legislatura, para que los diputados comiencen a analizarlo.

De acuerdo a lo anticipado, las Juntas de Riego de los departamentos han hecho una propuesta que cayó bien: consiste en realizar algún tipo de convenio con las perforaciones de los productores particulares, no sólo para que puedan regar en sus fincas sino también para volcar al sistema de riego y ayudar al resto, a cambio de que el gobierno suministre equipamiento o se haga cargo de la boleta de energía. Hace unos meses Delgado confirmó que evalúan que este plan sería más económico y rápido que salir a poner en marcha más perforaciones estatales para suplir con agua subterránea el faltante que no podrán aportar los diques Caracoles, Punta Negra y Ullum. Con esta ley también se apunta a conseguir financiación nacional para solventar las perforaciones privadas -no se sabe aún cuántas harán falta- y también para colocar paneles solares y reemplazar el costo de la energía eléctrica que es más cara.