Ayer la empresa Barrick anunció en un comunicado de su oficina en Chile que presentó la evaluación de impacto ambiental (EIA) de Pascua. Esto tendrá un correlato de impulso para Lama, la parte argentina del yacimiento que fue binacional. Es que aseguran que le permitirá a la empresa enfocar sus esfuerzos en reactivar Lama. En el proyecto local reforzaron la inversión en exploración durante el último año y hoy hay 70 contratos en mantenimiento y el área de infraestructura. Una de las posibilidades que se abren es que descubran más riquezas y puedan aprovecharlas y concentrarlas utilizando la infraestructura de Veladero, lo que alargaría la vida de esta mina.

El proyecto binacional Lama-Pascua abarcaba una zona muy extensa en la cordillera, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y prometía ser la mina de oro más grande del país. Pero en 2013, tras incumplimientos de las regulaciones chilenas, la Justicia intervino y suspendió el trabajo en el lugar. Finalmente, en 2020 y sin que Barrick se opusiera, la Corte Suprema del país vecino ratificó el cierre. Al estar más cerca del cierre y remediación, la empresa, en lugar de trabajar el proyecto con el enfoque binacional original, ahora encarará Pascua y Lama por separado y con objetivos y caminos legales distintos. Aseguraron que se quedarán con los derechos mineros del área chilena, pero en este caso, será abriendo la posibilidad de adicionarlo al sector argentino "más adelante". La prioridad será ahora explorar Lama y poder medir qué tan valioso es para funcionar por sí mismo.

Estos trabajos ya venían dándose: entre 2020 y 2023 la empresa invirtió 75 millones de dólares en buscar más mineral en las áreas de Lama. La diferencia es que ahora el cierre en Pascua, según la empresa, "amplía las opciones de futuro". Esto dinamizaría los trabajos hechos hasta ahora, que incluyen 22 sondajes sólo el año pasado, que sumaron 5.760 metros que perforaron en el área. Toda esta información les permite saber cuántos recursos hay y también qué tan posible es avanzar en una explotación.

Si los resultados son positivos, la empresa puede avanzar en una de las alternativas que más beneficiarían a San Juan: sumar estas riquezas a Veladero. Lo que harían es trasladar lo extraído en Lama a la actual mina de oro y plata, que está a pocos kilómetros, y ahí concentrar y producir estos metales. Esto significaría no sólo sumar exportaciones y producción minera, sino también extender la vida del proyecto iglesiano. Es que hoy, la que fue la primera mina metalífera moderna de San Juan se encuentra en una etapa madura, lo que quiere decir que sus reservas son cada vez menos. Incluso, había riesgo de que la explotación terminara entre 2025 y 2029, si la economía no acompañaba y no encontraban más yacimientos cercanos. Si suma las riquezas de Lama, se asegurarán los puestos de trabajo que hoy tiene este proyecto en Iglesia, que son cerca de 4.500 de forma directa y muchos más de manera indirecta.

Otra de las ventajas de que Lama se sume a Veladero es la ampliación de la infraestructura de la mina con lo que ya se construyó en el proyecto binacional. Para sostener esta estructura, hoy existen 70 contratos para el mantenimiento. Es que al momento de la suspensión, Barrick ya había iniciado la instalación de campamentos y sobre todo la construcción de parte de la línea eléctrica y las estaciones transformadoras. Con la paralización del otro lado del límite, la empresa sumó estas inversiones hechas y en la actualidad el proyecto iglesiano se alimenta de una línea eléctrica a Chile, que se hizo en 2023 y le permite funcionar con energía más sustentable, ya que antes utilizaban generadores a gasoil.

LA SITUACIÓN DE PASCUA

> Inicio del cierre

Barrick presentó su plan para cerrar Pascua. Se trata de un proyecto distinto al original, porque en el primero contemplaban haber extraído el oro y la plata. El nuevo diseño tomó tres años.

> Cómo será el trabajo

Cumplir con la remediación le demandará a la empresa 136 millones de dólares, según anunciaron, y será en etapas, por lo que tomará 10 años terminar el trabajo que planificaron.

> Los motivos

La Corte Suprema de Chile ratificó el cierre en 2020 luego de que Barrick incumpliera obligaciones ambientales de la autoridad chilena, lo que causó problemas tras un alud considerado “severo” en 2013.