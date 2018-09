En medio de la crisis actual el Gobierno provincial sigue manteniendo una batería de líneas de financiamiento, Aportes No Reembolsables (ANR) y ayudas fiscales para pymes industriales. Se trata de créditos subsidiados a bajas tasas, y créditos sin devolución a cambio de la generación de empleo. Desde hace 2 años la provincia ha invertido en créditos más de $2 mil millones. Este año además generó un sistema propio de promoción provincial de mil millones de pesos, mediante un certificado de crédito fiscal, sin devolución; a proyectos que generen empleo.





* Línea Global de financiamiento para el desarrollo productivo: Hay disponibles $250 millones destinados a personas físicas o jurídicas, destinados a financiar la compra de bienes de capital. Se entrega un monto máximo de $ 15 millones, a 36 meses y con una tasa fija de 19,90% anual.



* Línea para Capital Capital de Trabajo: Son $300 millones para personas humanas o jurídicas, para el descuento de cheques. Se bonifican hasta 8 puntos nominales anuales de la tasa de interés.



* Línea Inversión San Juan - BID: otorga financiamiento mas beneficios en ANR a Micro, pequeñas y medianas empresas. Son créditos para Capital de trabajo, Asistencia técnica y Proyectos de Inversión y Créditos Verdes. Plazo: 3 a 15 años. Tasas del 16% a 18,50%, según plazo. ANR: Del 50 al 100% para preparación de proyectos de inversión, costos de estructuración y fondos de garantía.



* Programa de asistencia financiera para eficiencia energética y energías renovables. Para invertir en mejoras estructurales el monto es hasta $ 400,000. Además, los programas de mejora empresarial de Eficiencia Energética, son para MiPyMEs y Grupos Asociativos y otorga beneficios de ANR hasta el 70%



*Programa de Estímulo al Transporte del Valor Agregado: Es un ANR para logística y flete, con cobertura del 35% al 40% aproximadamente por flete.



*Programa reconocimiento al empleo productivo industrial provincial: El Repip otorga ANR de



$1.200 por empleado registrado por un plazo de 3 meses.



*Programa de Crédito Unidad de Enlace San Juan - CFI: Hay crédito para la reactivación productiva de MiPyMEs, para bienes de capital y capital de trabajo. También créditos para la producción regional exportable de capital de trabajo.



* Programa de Mejora Empresarial (PROME): Son ANR hasta el 50% del proyecto. Para PROME de menor complejidad otorga hasta U$S 10.000, de mayor complejidad: de U$S 10.000 a U$S 150.000. Para el acceso a mercados, depende de la complejidad.





*Beneficios impositivos:



A) Los Programa de Incentivos Fiscales a la Inversión Productiva reciben certificados de crédito fiscal de hasta un 80% para empresas que inviertan en la provincia. La autoridad de aplicación es la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones (www.inversionessanjuan.gov.ar)



B) Exención al Pago de Ingresos Brutos dispuesto en el Código Tributario. Ley 151 - I: esta destinado al beneficio del sector agrícola, Industria manufacturera, Minería y Energía solar. La autoridad de aplicación es la Dirección General de Rentas (www.sanjuandgr.gov.ar)