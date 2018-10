Los enólogos de la provincia consideran que es muy escasa y deficiente la comunicación que hay de los cinco grandes valles vitivinícolas sanjuaninos y el gran desarrollo tecnológico que han tenido para producir vinos de alta gama, y buscarán revertirlo. Tanto en el Consejo Profesional de Enólogos, como el Centro de Enólogos; se han propuesto cambiar la estrategia para la difusión, y empezar "a darle rosca" a los vinos varietales acentuando su procedencia de los principales valles, ya sea, Calingasta, Pedernal, Tulum o los provenientes de Ullum o Zonda. Cada uno de esas zonas posee características muy diferentes, que brindan vinos de alta calidad (ver infografía) y consideran que es necesario que el país y el mundo conozca, no sólo para vender más sino también para atraer inversiones. El puntapié para arrancar con este nuevo marketing será la próxima Cata de Vinos, el principal concurso de San Juan que el próximo 27 de octubre celebra sus 30 años (ver aparte).



Pedro Pelegrina, presidente del Consejo de Enólogos anticipó que allí se comenzará con esta estrategia de poner en valor el "terroir" de las zonas. Incluso el "leit motiv" de esta cata es "Nuestros valles: tradición y tecnología". En el sector reconocen que les dolió que en las etiquetas de vinos elaborados con uvas del valle de Pedernal se los consigne como provenientes de "Cuyo" en lugar de decir San Juan. Al respecto, desde el Instituto Nacional de Vitivinicultura que es el que autoriza y regula qué debe decir cada etiqueta; explicaron que eso responde a la normativa vigente: la ley respecto al etiquetado obliga a colocar tanto el lugar de procedencia de las uva (valle de Pedernal) como el de elaboración y fraccionamiento (que en este caso es Mendoza), pero como eso podría prestarse a confusión engañosa, aseguran que la legislación indica que debe decir la región que la contiene, esto es Cuyo. No obstante, en algunas bodegas consideran que se podría insistir ante el INV para que esto se aclare mejor, y así evitar que algunas firmas que han concentrado la elaboración del vino se aprovechen publicitariamente de potenciar más a Mendoza que a San Juan. ""Nos dicen que Pedernal, de San Juan, por ejemplo; no está posicionado. Lo que debemos hacer es darle mayor identidad a nuestros valles para que el mundo conozca que cuando se habla de Pedernal o Zonda, por ejemplo, relacione enseguida que pertenece a un polo vitivinícola de gran valor que está en San Juan", dijo Pelegrina.

Buscan posicionar San Juan como polo vitícola, darle identidad, y atraer inversiones.



San Juan ocupa el segundo lugar tras Mendoza, en las estadísticas del vino argentino, tanto en superficie de viñedos como en volumen de vino producido. La reconversion de viñedos de los años noventa le proporcionó un cambio notable: las uvas de alta calidad enológica que en 1990 sólo representaban el 17% del total de la producción destinada a vinificar, ahora son el 50%.



Al mismo tiempo las bodegas invirtieron y se equiparon con maquinarias de última generación, tanques de acero inoxidable, refrigeración computarizada, barricas de roble y enólogos cada vez más especializados con el objetivo de elaborar vinos de alta calidad que han ganado premios nacionales y también en el mundo.

"Lo que debemos instalar es que no sólo produce vinos masivos, sino que tiene cinco valles con una gran diferenciación, a la altura de los mejores del país, y eso lo tenemos que marcar", agregó el titular del Consejo. Además, señalan que cada valle aún sigue dando "sorpresas" ya que se siguen descubriendo rincones con formaciones geológicas diferentes dentro de esos valles que dan aún más diferenciación, y por lo tanto más puntaje y prestigio al vino. Desde el punto de vista del enoturismo también es importante diferenciar los vinos y las zonas, para atraer al turismo.

Récord de muestras en la Cata de Vinos

Este año se inscribieron 463 muestras de vinos en la XXX Cata de Vinos San Juan, Concurso Nacional. Esa cantidad de interesados en participar significa un 30,45 % más que el año pasado, y debido a la gran cantidad de participantes los evaluadores anticiparon que por tercer año consecutivo suben el puntaje a partir del cual corresponde otorgar premios: en esta ocasión, a partir de 89 puntos los vinos podrán ser merecedores a una medalla de premiación.

El reglamento indica que el piso es a partir de los 86 puntos, en el 2016 se elevó a 87, el año pasado a 88 puntos y para esta edición subirá un punto más. Esto permitirá también que el concurso nacional que desde hace 30 años se realiza en forma ininterrumpida en San Juan, se ajuste al reglamento de la Organización Internacional de Vinos (OIV) que dice que hasta un 40% de vinos de un concurso pueden ser premiados.

Este año se inscribieron 106 bodegas de al menos 7 provincias, el 77% de vinos son varietales.

Para interesados

La ceremonia de premiación y cena de gala del concurso será el próximo 27 de octubre, a partir de las 21 en el salón del Centro Comercial de Santa Lucía. Los interesados en asistir deben comunicarse a los teléfonos 4228100 o dirigirse al Consejo Profesional de Enólogos que funciona en Avenida Rawson 497 Norte.