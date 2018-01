Ma ñana se reúne por primera vez en el año el Comité de Política Monetaria del BCRA. No será una reunión más, luego del sorpresivo cambio de metas de inflación anunciado por la troika Peña-Dujovne-Caputo el 28 de diciembre pasado. Sobre todo porque una semana después tendrá lugar la licitación mensual de Lebac que contempla vencimientos por casi $400.000 millones (35% del stock total y 38% de la base monetaria).





Mañana el Comité seguramente decidirá, salvo que los indicadores de alta frecuencia del BCRA que monitorean la evolución de la inflación arrojen una hecatombe, un ajuste de la tasa de referencia de la Política Monetaria (centro del corredor de tasas en pesos de las operaciones de pase a 7 días) hoy en 28,75% anual. En el mercado especulan con la dimensión del "gesto" del directorio del BCRA hacia el Gobierno, es decir, la magnitud del ajuste. Ya que las apuestas a un mantenimiento de la tasa son prácticamente nulas. Lo cierto es que según la preferencia revelada por el BCRA en el mercado secundario de Lebac, que es donde realmente el ente monetario se manifiesta, a lo largo de las últimas semanas los rendimientos de las letras se han desplomado entre 150 y 300 puntos básicos, en promedio.





Cabe señalar que la tasa de Política Monetaria es el instrumento que el BCRA utiliza para regular la liquidez del sistema financiero (con los pases pasivos inyecta liquidez y con los activos canaliza excedentes). De modo que los rendimientos de las Lebac no puede distanciarse demasiado de esta referencia. Dicho esto, y dado que tras los anuncios del Día de los Inocentes quedó claro que el Gobierno cree más en la tradicional curva de Phillips (que muestra el trade-off entre inflación y desempleo) que el propio BCRA, y por ende prefiere un "poco" más de inflación y menos desempleo, o sea, más actividad, el ente monetario deberá "acompañar" al equipo de Cambiemos con un recorte de la tasa. Claro que la clave pasa por la magnitud del recorte. ¿Será inferior a los 100 puntos o más bien cercana a los rendimientos de las Lebac en el secundario de hasta 300 puntos? O sea, estamos hablando de que la tasa de referencia baje a 27,8% o 25,75%. La diferencia no es trivial dado que las expectativas inflacionarias, lógicamente por el efecto 28-12, se han elevado. Si bien el último REM del BCRA no es una guía relevante, dado que solo contestó un tercio de los consultados mensualmente, pero considerando que el mercado esperaba una inflación del 17% para este año (teniendo en cuenta el sesgo de la política monetaria hasta entonces vigente) el solo efecto 28-12 la elevó por encima del 19% anual. Este jueves se conocerá el IPC de diciembre lo que arrojará más luz antes de la licitación de Lebac.





En función de las últimas intervenciones del BCRA en el mercado secundario, se confirma la decisión de acompañar una baja en los rendimientos de las Lebac. Solo la semana pasada vendió $30.000 millones de letras. Las tasas cortas pactadas en el secundario deambulan entre 26,20% y 26,80% mientras que las largas bajaron a 25,65%.





No hay duda que, descontando que el titular del BCRA,Federico Sturzenegger, no pateará el tablero, habrá recorte de la tasa. Algo complicado de digerir bajo un discurso desinflacionario. Pero todo sea por no afectar el nivel de actividad, el objetivo prioritario del Gobierno este año.





El mercado sabe que el gobierno prefiere más inflación y ya ajustó expectativas y algo el tipo de cambio. Pero también sabe que no será sencillo desarmar el lego de las Lebac. Porque, por más que el ministro Caputo coloque letras en pesos (Letes), el exceso de dinero en circulación terminará o bien en el BCRA (vía Lebac) o en el mercado cambiario (vía tipo de cambio) con algún impacto en el nivel de inflación (pass-through). Un gran desafío.