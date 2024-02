El Ejecutivo puso a disposición de la cadena vitivinícola 4.000 millones de pesos en créditos para cosecha y acarreo. El programa fue anunciado ayer por el gobernador Marcelo Orrego, durante un acto por el Día del Trabajador Viñatero, quien cumplió con uno de los anuncios de su gestión: están disponibles para tramitar en plena temporada. Es que, antes, la ayuda se entregaba al final de la vendimia, entre marzo y abril, pero, según el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, las dos líneas que presentaron ya se pueden tramitar y los pagos iniciarán apenas estén aprobados, con la mira puesta en este mes. En el gobierno tienen expectativa de que permita agilizar el mercado y hasta esperan que achique los plazos de pago de bodegas y mosteras a los viñateros. Además, los préstamos estarán disponibles con tasas mucho menores a las del mercado. Uno de ellos, por ejemplo, representa un tercio de lo que se paga en un banco.

La herramienta financiera que acordó el Gobierno tiene dos destinatarios, con la idea de "impactar en toda la cadena productiva", explicó Aciar. Por un lado, a través de la Agencia de Calidad San Juan, el Estado destinará 1.000 millones de pesos para productores hasta 30 hectáreas. El tope que entregarán por productor será de 5 millones de pesos, con 4 meses de gracia y plazo de pago de un año. Este sector será el que tendrá el interés más bajo, ya que será del 60% anual en general y con un beneficio extra para quienes tengan riego presurizado, ya que sólo pagarán el 30%. A su vez, los productores chicos podrán presentar cheques propios como garantía.

La segunda línea de crédito, para la que hay disponibles un total de 3.000 millones de pesos, tiene como objetivo financiar a mosteras, bodegas y productores grandes. Esta se tramita a través del Banco San Juan, por lo que las garantías están sujetas a las condiciones de la entidad. El máximo que entregarán por empresa o productor será de 100 millones de pesos, con una tasa anual del 80%. Si bien es más alta que la de la otra línea, sigue muy por debajo de los valores de mercado, hoy en 180%. En este caso, las autoridades del ministerio habilitaron la posibilidad de que se tramiten créditos por un monto mayor, pero antes deberán solicitar la aprobación de la cartera. La devolución será anual, con el mismo periodo de gracia que el de los productores pequeños.

Aciar aseguró que la salida al mercado con estos créditos será clave para la actual temporada vitivinícola. "Este año, salieron cuando se está cosechando y no después. Hoy, los que son clientes del Banco San Juan van a poder hacerlo inmediatamente y, quienes no, ya pueden ingresar online para que armen la carpeta", explicó. En la agencia también tienen todo listo para recibir a los primeros postulantes. Esta agilidad, explicó, va a hacer que haya una inyección de dinero en plena definición del precio de la uva. Por eso, creen que se podrían adelantar los plazos de pago de bodegas y mosteras a productores.

En ese punto, no coincidió el vicepresidente de la Coviar y presidente de la Cámara Vitícola, Gustavo Samper, al ser consultado por este medio. El empresario aseguró que los créditos serán de gran ayuda para el sector, que viene golpeado, pero no alcanzarán para mover el precio de la uva o los plazos de pago en la mayoría de los casos. "Los costos subieron tanto, que van a servir para la elaboración, pero no tanto para pagar a proveedores", dijo.

Posible ampliación

El Gobierno provincial puso a disposición de las dos líneas de crédito 4.000 millones de pesos, el triple que en 2023. Pero, según Alfredo Aciar, no descartan que se pueda ampliar ese monto. El funcionario dijo que analizarán el interés del sector y, en caso de ser necesario, buscarán los medios para refondear.